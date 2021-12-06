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Sertaslan'dan Marmarabirlik'e fiyat güncellemesi çağrısı - Son Dakika

Sertaslan'dan Marmarabirlik'e fiyat güncellemesi çağrısı

06.12.2021 14:57
Sertaslan'dan Marmarabirlik'e fiyat güncellemesi çağrısı

Türkiye'de sofralık zeytin denilince ilk akla gelen Gemlik'te üreticilerin sıkıntısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Türkiye'de sofralık zeytin denilince ilk akla gelen Gemlik'te üreticilerin sıkıntısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Çiftçiler zeytin fiyatlarının güncellemesini talep ediyor. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da Marmarabirlik'e çağrıda bulundu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Marmarabirlik'e fiyatlarını güncelleme çağrısında bulundu. Başkan Sertaslan, zeytinde girdi maliyetlerinin ekonomik göstergeler ile her gün arttığını ifade ederek, "Marmarabirlik sadece elini değil, göğsünü taşın altına koymasının zamanı geldi" dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, tarımda maliyetlerin gün geçtikçe arttığını belirterek, "Zeytin ağacı, Kuran-ı Kerim de ve nice kitaplarda geçen kutsal bir ağaç, Gemlik'te 2 milyon 650 bin zeytin ağacı var ve bunun yüzde 40'ına çiftçilerimiz bakmakta zorlanıyor. Zeytin ağacının bakılması için gerekli olan gübre ve ilaç fiyatlarına her gün ardı ardına gelen zamlarla çiftçilerimizin zeytinliğine bakamaz duruma geldi. Bu konuda acilen önlem alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Marmarabirlik kötü gün dostluğunu göstermeli"

Türkiye'nin en büyük zeytin üretici kooperatifi olan Marmarabirlik'e çağrı yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik zeytini bu yıl ufak daneli oldu. 300 - 380 dane arası zeytinlerimizi üreticilerimiz şu anda toplamakta. Fiyatların güncellenmesini talep ediyoruz. Marmarabirlik'in bu sezon için açıkladığı fiyat listesi şu anda üreticilerin talebini tam olarak karşılamamakta. Bu yıl üreticilerimiz tarafından toplanan zeytinlerimiz genelde ufak daneli. Marmarabirlik'in açıkladığı fiyat listesinde kesintisiz olarak 320 dane zeytin 9 Lira 20 Kuruş olarak belirlenmiş. Gemlik'teki zeytincilerimizin birçoğu bu danelerde ürün toplamakta sıkıntı çekiyor. Talebimiz Marmarabirlik'in özellikle 300 ve üzeri danelerde fiyat güncellemesi yapmasıdır. Tüccarımız 9 liraya yağlık zeytini alıyor. Marmarabirlik'in zeytini bu fiyatlardan alması ve en az 9 liradan başlayan fiyatlarla güncellemesi gerekiyor. Çiftçilerimizin bu yıl ekonomik anlamda zor bir sezon geçireceği şimdiden belli oldu. Yaklaşık 8 kooperatifinde 3 bin üyesi bulunan ve zeytincilerin emekleriyle bugünlere kadar kendini taşımış Marmarabirlik'in tekrar bir fedakarlık yaparak fiyatları güncellemesi ve kötü gün dostu olduğunu göstermesi gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Sertaslan'dan Marmarabirlik'e fiyat güncellemesi çağrısı

Mehmet Uğur Sertaslan, Marmarabirlik, Türkiye, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sertaslan'dan Marmarabirlik'e fiyat güncellemesi çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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