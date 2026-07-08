Seydikemer'de Süt Organize Sanayi Geliyor - Son Dakika
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Seydikemer'de Süt Organize Sanayi Geliyor

Seydikemer\'de Süt Organize Sanayi Geliyor
08.07.2026 17:18
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Bakan Yumaklı, Seydikemer'de 2027'de tamamlanacak Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Bölgesi müjdesi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi'ne ilişkin "Kentte kurulacak organize bölgesini ödenekle programa almıştık. 2027'de de diğer kısımlarını tamamlayıp bir ödenek tahsisiyle beraber kazmayı vurup en kısa zamanda bunu da sizlerin hizmetine sunarız." dedi.

Bazı programlara katılmak için Muğla'ya gelen Bakan Yumaklı, Seydikemer Belediyesini ziyaret etti.

Yumaklı, belediye önünde yaptığı konuşmada, tarımın, yeşilin, doğanın bir arada olduğu bu güzel kenti ziyaret etmenin memnuniyetini yaşadığını ifade etti.

Diğer paydaşlarla, Muğla'nın bütün sorunlarıyla alakalı yapılması gerekenlerle ilgili sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Yumaklı, "Bu sorunları görmek ve yüz yüze konuşmak elbette başka oluyor. Çok temel bir konu var ki burada tarımsal üretim anlamında koruma kullanma dengesini de gözeterek, bu özelliğimizi, bu gücümüzü de kaybetmeden bunu yapmak. Seydikemer'in başardığı bir konu. Özellikle başkanımın, bizim bakanlığımızın en önemli konularından bir tanesi olan bitkisel üretimle ilgili de hem bilgisi, tecrübesi, birikimi bizi bu manada da rahatlatmış oluyor. Genel itibarıyla zorlandığımız konudur bu, koruma-kullanma dengesini oluşturmak." diye konuştu.

Yumaklı, bölgenin 15 rakımdan 1200 rakıma kadar uzanan ve birçok tarım ürününü dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir merkez olduğunu vurguladı.

Bölgenin geliştirilmesi gerektiğini ve çok önemli bir potansiyeli olduğunu dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"İnşallah bunun için de buradayız. Dün geldik, burada bir arada olduk. Bugün de sizlerle bir aradayız. Daha detaylı olarak görüşeceğiz, konuşacağız inşallah ama çok temel bir konu vardı. Sanıyorum uzunca bir süredir de özellikle bu tarıma dayalı organize, daha doğrusu 'organize tarım bölgesi' diyoruz biz ona ama özellikle süt üretimiyle alakalı bir konu. Değerli valimiz bu konuda bütün problemleri, bütün pürüzleri hemen hemen ortadan kaldırmış, artık bundan sonrası bize kaldı. Kentte kurulacak organize bölgesini ödenekle programa almıştık. 2027'de de diğer kısımlarını tamamlayıp bir ödenek tahsisiyle beraber kazmayı vurup en kısa zamanda bunu da sizlerin hizmetine sunarız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de ziyarette konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından belediye önünde çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yumaklı'ya ziyaretinde, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Seydikemer'de Süt Organize Sanayi Geliyor - Son Dakika

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