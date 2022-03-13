Seyyar kahve tezgahında başlayan yolculuk, kahve zincirine dönüştü - Son Dakika
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Seyyar kahve tezgahında başlayan yolculuk, kahve zincirine dönüştü

13.03.2022 18:57

Seyyar kahve tezgahında başlayan yolculuk, kahve zincirine dönüştü Türk kahve zinciri dünyaya açılıyor Türk kahve zinciri markası Soulmate Coffee Türkiye'deki 50 mağazasının ardından yurt dışına açılıyor.

Seyyar kahve tezgahında başlayan yolculuk, kahve zincirine dönüştü

Türk kahve zinciri dünyaya açılıyor

İSTANBUL - Türk kahve zinciri markası Soulmate Coffee Türkiye'deki 50 mağazasının ardından yurt dışına açılıyor. Dubai'de 17 mağaza açmak için anlaşmalar yapıldığını söyleyen Soulmate Coffee Yönetim Kurulu Başkanı Alper Ulus, dünyanın her bölgesine mağaza açmayı hedeflediklerini belirtti.

1990'lı yıllarda ABD'nin Seattle kentinde seyyar kahve tezgahı ile kahve yolculuğuna başlayan Alper Ulus Türkiye'de Soulmate Coffee markasıyla 5 yılda 50'inci mağazasını açtı. İlk mağazasını İzmir'de açan Ulus, dünyaya açılmayı hedeflediği kahve yolculuğuna Dubai'de devam ediyor. Dubai'de 17 mağaza açmak için anlaşmalar yapıldığını ifade eden Ulus, dünyanın her yerinde mağaza açacaklarını söylüyor.

Marka; Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknoloji Fuarı'nda da yerini aldı. Ürünlerini tanıtma ve iş geliştirme amacıyla fuarda ürünlerini sergileyen marka, kaliteli kahve işleme ve satma idealiyle büyüme hedeflerine ilerliyor.

"Türk markasının nerelere gelebildiğini göstermek istiyoruz"

5 senede 50 mağazaya ulaştıklarını ifade eden Soulmate Coffee Yönetim Kurulu Başkanı Alper Ulus, "Dünyanın her yerine mağaza açmayı hedefliyoruz. Dubai ve Almanya'da mağazalar açmak için hazırlıklarımız var. Pandemi döneminde dahi yüzde 30 büyüme gösterdik. Hedeflerimize odaklandık, ekibimiz çok tecrübeli. İyi kahveler işliyoruz. Kahve sektörünün en iyilerindeniz. İlk mağazamızı Karşıyaka'da açtık. Dubai'de 17 mağaza açmak için anlaşmalar yaptık. Bir Türk markasının nerelere gelebildiğini göstermek istiyoruz. Soulmate'i dünya markası yapacağız" dedi.

"Yerli markalara güvenelim"

Türkiye'de kahve sektörünün yeni yeni geliştiğini ifade eden Ulus, "Çok fazla kafeler mevcut ama nitelikli olarak kaliteli kahveleri seçebiliyor olmamız lazım. Dünyada yaygınlaşan markalar var, Türkiye'de de bu markalar seviliyor. Yerli ve işini doğru yapan markalar da var, kaliteli işler yapıyoruz. Kahve sektörü ithal etmek zorunda olmayacağımız bir sektör olmalı. Yerli markalara güvenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Alper Ulus'a Zirvenin Kahve ve Profesyonel İşletmecisi Ödülü

Sektörde kaliteli kahve işleyerek büyümeyi hedefleyen marka yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı geçtiğimiz günlerde Ci Group ve Dora işbirliğiyle düzenlenen törende ödüllendirildi. Zirvenin Kahve ve Profesyonel İşletmecisi Ödülü'nü alan Yönetim Kurulu Başkanı Alper Ulus, "Başarı hikayemizin arkasında profesyonel ekibimiz var. Kalitemizden ödün vermeden büyüme hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Seyyar kahve tezgahında başlayan yolculuk, kahve zincirine dönüştü
Seyyar kahve tezgahında başlayan yolculuk, kahve zincirine dönüştü
Seyyar kahve tezgahında başlayan yolculuk, kahve zincirine dönüştü

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Türkiye, Dubai, Türk, Ulus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Seyyar kahve tezgahında başlayan yolculuk, kahve zincirine dönüştü - Son Dakika


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