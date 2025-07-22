Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın almıştı! Ünlü müzik şirketi halka arz oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın almıştı! Ünlü müzik şirketi halka arz oluyor

Sezen Aksu\'nun müzik kataloğunu satın almıştı! Ünlü müzik şirketi halka arz oluyor
22.07.2025 11:11
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Sezen Aksu'nun da müzik kataloğunu satın alan, Taylor Swift, Drake, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü sanatçıların bağlı olduğu müzik şirketi Universal Music, New York Borsası'nda halka arz edilecek. İşte detaylar…

Taylor Swift, Drake, Billie Eilish gibi dünya çapında popüler sanatçıları bünyesinde barındıran müzik şirketi Universal Music Group, ABD'de halka arz olmak için resmi süreci başlattı. Halihazırda Amsterdam Borsası'nda işlem gören Universal Music hisseleri, bu kez New York Borsası'na açılmaya hazırlanıyor. Hollanda merkezli müzik devi, yaptığı açıklamada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli bir taslak kayıt beyanı sunduğunu duyurdu. Halka arzın detaylarına ilişkin ne kadar hisse satılacağı ya da hisse fiyatının ne olacağı gibi bilgiler ise henüz netleşmedi.

Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın almıştı! Ünlü müzik şirketi halka arz oluyor

Bu adım, Universal'ın Ocak ayında yatırım şirketi Pershing Square ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak öne çıkıyor. Pershing'in kurucusu ve CEO'su olan ünlü yatırımcı Bill Ackman, anlaşma kapsamında fonun halka arz sırasında en az 500 milyon dolarlık hisse satması halinde, Universal Music'in ABD'de halka arz sürecini başlatma yükümlülüğü bulunduğunu açıklamıştı. Ackman ayrıca, Pershing Square'in Universal Music Group'a toplam 3,3 milyar dolarlık yatırım yaptığını ifade etmişti.

UGM HİSSELERİ YÜKELİŞE GEÇTİ

Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın almıştı! Ünlü müzik şirketi halka arz oluyor

Gelişmenin ardından Universal hisseleri Amsterdam Borsası'nda %0,74 oranında yükselerek 27,27 euro seviyesinden işlem görmeye başladı.

Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın almıştı! Ünlü müzik şirketi halka arz oluyor

SEZEN AKSU'NUN MÜZİK KATALOĞUNU 18 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI

Spotify ve Apple Music gibi dijital platformlarda en çok dinlenen sanatçılar arasında yer alan Taylor Swift, Billie Eilish ve Sabrina Carpenter gibi isimlerin yeni albümleri Universal'ın gelir artışında etkili oldu. UMG, bu sanatçıların müziklerini yayınlayan ve dağıtan plak şirketlerinin sahibi konumunda bulunuyor.

Universal Music Group, Türkiye'de de aktif faaliyet gösteriyor. Şirket, 30 Nisan'da Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Sezen Aksu'nun kayıtlı tüm eserlerini kapsayan müzik kataloğunu 18 milyon dolara satın almıştı.

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Son Dakika Ekonomi Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın almıştı! Ünlü müzik şirketi halka arz oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın almıştı! Ünlü müzik şirketi halka arz oluyor - Son Dakika
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