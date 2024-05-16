SGK Amasya İl Müdürü: Genel Sağlık Sigortası kapsamı yüzde 99,3'e ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

SGK Amasya İl Müdürü: Genel Sağlık Sigortası kapsamı yüzde 99,3'e ulaştı

SGK Amasya İl Müdürü: Genel Sağlık Sigortası kapsamı yüzde 99,3\'e ulaştı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Genel Sağlık Sigortası kapsamının bugün yüzde 99,3'e ulaştığını belirtti. Şenel, ayrıca kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda yapılan çalışmaların önemine değindi.

16.05.2024 14:31
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, 2002 yılında yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının kapsamının bugün yüzde 99,3'e ulaşmış durumda olduğunu açıkladı.

13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamasında 2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası priminin tek kaleme indirildiğini hatırlatan Nurcan Yurt Şenel, "Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2024 yılı için 600,08 TL'dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS kapsamında olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar. 2002'de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının kapsamı bugün yüzde 99,3'e ulaşmış durumda" diye konuştu.

Türkiye'nin kadar güçlü olduğunu korona virüs salgını döneminde tüm dünyaya gösterdiğine işaret eden il müdürü Şenel, "Ülkemiz, bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu" şeklinde konuştu.

Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesinin de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ile bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanması olduğunu vurgulayan Şenel, "Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik verdik. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Hafta kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık sağlamak istiyoruz. Verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi SGK Amasya İl Müdürü: Genel Sağlık Sigortası kapsamı yüzde 99,3'e ulaştı - Son Dakika

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