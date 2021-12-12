SGK Başkanı Ceylan'dan ATO Başkanı Baran'a ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Meclis Üyeleri'nin de yer aldığı görüşmede, Ceylan'a iş dünyasının SGK kapsamına giren konuları aktarıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İşgücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Raşit Mandıroğlu ve Meclis Üyesi Necmettin Din, 2 No'lu Konfeksiyon, Hazır Giyim, Triko Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hayati Akbaba, 24 No'lu Elektrikli Ev Aletleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Canpolat Aras, 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Gürsel Deliktaş, 60 No'lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Emre Güner, 66 Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hulusi Yetim ve Meclis Üyesi Turgay Kılıç ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir de yer aldı.

"SGK tarafından gönderilen teşekkür belgesi, üyelerimiz açısından teşvik edici ve sevindirici oldu"

Ziyarette konuşan Başkan Baran, sosyal güvenlik sistemindeki dönüşüm ve dijitalleşmeyle birlikte SGK tarafından sunulan hizmetlerin kalitesindeki artışa dikkat çekti. SGK primleri erken ödemelerinde indirim sisteminin başarılıyla uygulanmasından memnuniyet duyduklarını belirten Baran, "Primlerini düzenli ödeyen üyelerimize SGK tarafından gönderilen teşekkür belgesi, üyelerimiz açısından teşvik edici ve sevindirici oldu. Zamanında ödemeyi özendirmek için indirim oranı yüzde 5'in üzerine çıkartılarak uygulanmalı" diye konuştu. SGK desteklerinin işverenler tarafından yeterince bilinmediğini kaydeden Baran, bu desteklerin tanıtılması konusunda üyelerin taleplerini iletti. Baran ayrıca, işverenlerin ödediği eski adıyla Bağ-Kur olarak bilinen 4 b ödemelerini işverenlerin kendi işletmelerinden yapabilmesi konusunda da düzenleme yapılması önerisini dile getirdi. - ANKARA