SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti

SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu\'nu ziyaret etti

SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette SGK'dan övgüyle bahseden Murzioğlu, 'SGK ile etle tırnak gibiyiz' dedi. Sosyal Güvenlik Haftası'nın amacı olan toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda konuşan Ünal Kaya, kayıt dışı istihdamla mücadele ve Genel Sağlık Sigortası sistemine değindi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Murzioğlu, SGK'nın önemli bir paydaş olduğunu belirtti ve başarılı çalışmaların devamını diledi.

17.05.2024 15:24
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SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette SGK'dan övgüyle bahseden Murzioğlu, "SGK ile etle tırnak gibiyiz" dedi.

Vatandaşları hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, toplumda 'sosyal güvenlik' bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, beraberindeki heyetle birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti.

"Kayıt dışı istihdamla mücadele"

Ziyarette konuşan SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, Sosyal Güvenlik Haftası'nın amacının; toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. Bu yıl Sosyal Güvenlik Haftası'nın 18'incisi kutladıklarını belirten Ünal kaya, "Sosyal güvenlik, bireylerin hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistemdir. Sosyal Güvenlik Haftası, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli bir fırsattır. Bu hafta kapsamında düzenlediğimiz çeşitli etkinlikler ile vatandaşlarımıza sosyal güvenlik sisteminin işleyişi, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi veriyoruz. Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik verdik. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Hafta kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

"Genel Sağlık Sigortası dünyaya örnek oldu"

Konuşmasında Genel Sağlık Sigortası sistemine de değinen Kaya, "Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz, bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası(GSS) sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu. 2002'de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının kapsamı bugün yüzde 99,3'e ulaşmış durumda. 2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2024 yılı için 600,08 TL'dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS kapsamında olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar. SGK çalışanlarımızın da gayretiyle çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla iş birliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütüyoruz. Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler de kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır" şeklinde konuştu.

Murzioğlu: "Etle tırnak gibiyiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İl Müdürü Ünal Kaya nezdinde tüm Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının haftasını kutladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tüm vatandaşlar için önemli bir kurum olduğunun altını çizen Murzioğlu, "SGK bizim en önemli paydaşlarımızdan. İl müdürümüz ile devamlı istişare halindeyiz. Kısacası sizlerle adeta etle tırnak gibiyiz. Sosyal Güvenlik Kurumu, son yıllarda yapılan reform niteliğinde değişiklikler ve düzenlemelerle en büyük gelişme ve başarı gösteren kurumların başında yer almaktadır. Sosyal güvenlik insanların doğumundan ölümüne kadar ve öldükten sonra geride kalanları da kapsayan hayatın vazgeçilmez bir parçası. Sizler kurum olarak önemli bir görev yürütüyorsunuz. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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