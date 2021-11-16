Üye Girişi
Shopsa akademi eğitimleri Nevşehir'de başladı - Son Dakika

Shopsa akademi eğitimleri Nevşehir'de başladı

16.11.2021 17:04
Shopsa akademi eğitimleri Nevşehir'de başladı

Shopsa.com.tr'nin kurdurduğu Shopsa akademi eğitimleri Nevşehir'de başladı.

Shopsa.com.tr'nin kurdurduğu Shopsa akademi eğitimleri Nevşehir'de başladı. Akademinin açılışına katılmak üzere Nevşehir'e gelen Shopsa kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan, ilk olarak Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin de katkı sağladığı projeye Nevşehir Ticaret ve Sanayi odası ev sahipliği yapıyor. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Demet Sabancı Çetindoğan, burada yaptığı açıklamada, "Yeni bir oluşumumuz var. Shopsa adı altında bir E-Ticaret platformu. En büyük özelliğimiz platformumuzda kadın girişimci ve kadın üreticilerin ürünlerinin yer alması. Tüm Türkiye'den girişimci kadınlarımızın olmasını hedefliyoruz" dedi. Şu ana kadar 35 ilde 10 binden fazla ürünün satışa sunulduğunu söyleyen Demet Sabancı Çetindoğan, "Aynı zamanda üretici kadınlarımızı yerinde de ziyaret etmek istiyoruz. Kooperatifler bizim için çok değerli. Bu gün de bu projenin ilk ayağı olarak Nevşehir'de bulunuyoruz. Burada kadın kooperatiflerimizle bir araya geleceğiz. 'Shopsa Akademi' diye yeni bir eğitim birimi oluşturduk. Proje kapsamında kadınlarımıza E-Ticaret ve kendilerinin gelişimi konusunda eğitim verilecek. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü sadece üretmek önemli değil. Aynı zamanda bunun sürekliği ve kalite standardı açısından da böyle bir eğitime ihtiyaç olduğunu zaman zaman hissediyoruz. Bu nedenle Shopsa Akademiyi kurduk. Shopsa'daki ürünler ilk etapta Türkiye içinde satılıyor. Gönlümüz bu ürünlerin yurt dışında da satılıyor olması. Belki bir gün Nevşehir'deki bir kadın üreticimizin ürünlerini Miami'de bir Amerikalının evinde göreceğiz. Bütün arzumuz kadınlarımızın el emeklerinin iyi bir şekilde ekonomiye katkılarını olmasını sağlamak. Bunun için böyle bir sosyal projemiz var. İlk şehrimiz de Nevşehir" şeklinde konuştu.

Projenin Nevşehir bölümüne ev sahipliği yapan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ise "Nevşehir'deki kadın girişimcilerimizin yaptıkları el sanatları ve diğer ürünlerini Shopsa sitesinde satılmasını biz de destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde her ilde farklı sektörde üretim yapan kadın girişimciler bir araya gelerek 'Kadına destek ülkeye destek' sloganıyla kurulan Shopsa Kadın gelişim, eğitim ve iletişim akademisi yarın yapılacak proje tanıtım toplantısı ile tamamlanacak. - NEVŞEHİR

Shopsa akademi eğitimleri Nevşehir'de başladı
Shopsa akademi eğitimleri Nevşehir'de başladı
Shopsa akademi eğitimleri Nevşehir'de başladı
Shopsa akademi eğitimleri Nevşehir'de başladı
Shopsa akademi eğitimleri Nevşehir'de başladı

Demet Sabancı Çetindoğan, E ticaret, Nevşehir, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Shopsa akademi eğitimleri Nevşehir'de başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı 16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti 16:45 Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti
TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil 16:09 TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi 16:02 Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı 15:58 Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar 15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Son Dakika Haberleri
17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor
16:58 Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu
16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
16:46 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın
16:45 Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti
16:37 İclal Aydın'ın 'Üç Kızkardeş'i dizi oluyor: Aydın da başrolde
16:23 Bir zamanların assolistiydi: Şimdi kirasını Selin Ciğerci ödüyor
16:09 İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti
16:09 TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor         
17:02
Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu         
16:58
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Babası tarafından dövülerek hayatını kaybeden bebeğin annesi dehşet anını anlattı Babası tarafından dövülerek hayatını kaybeden bebeğin annesi dehşet anını anlattı         
16:15
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı         
16:00
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım         
15:55
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler         
15:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 17:09:14. #1.11#
SON DAKİKA: Shopsa akademi eğitimleri Nevşehir'de başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement