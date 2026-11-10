SHURA ve INETTT, COP31 Antalya panelinde sanayi dönüşümü için işbirliği istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SHURA ve INETTT, COP31 Antalya panelinde sanayi dönüşümü için işbirliği istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

SHURA ve INETTT, Antalya'daki COP31 panelinde sanayinin karbonsuzlaşması için bütüncül sanayi politikalarına dikkati çekti. Panelde sanayi politikalarının iklim hedefleri ve kalkınma öncelikleriyle bütünleştirilmesi ile uluslararası işbirliği olanakları ele alındı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve Uluslararası Enerji Dönüşümü Düşünce Kuruluşları Ağı (INETTT) temsilcileri, sanayinin karbonsuzlaşmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen sanayi politikalarının önemine dikkati çekti.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve INETTT, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) "Enerji ve Ulaştırma" temasına ayrılan ikinci gününde, Yeşil Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda "Sanayinin Karbonsuzlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma: Ulusal Sanayi Politikası ve Uluslararası İş Birliği Fırsatları" başlıklı panel düzenledi.

Panelde, sanayi politikalarının iklim hedefleri, ticaret ve ulusal kalkınma öncelikleriyle bütünleştirilmesi, yeşil sanayileşmenin desteklenmesi ve uluslararası işbirliği olanakları ele alındı.

Yatırım önceliklerinin belirlenmesi, sanayi dönüşümünün iklim hedefleriyle uyumlaştırılması ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı oturumda, geçen yıl Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen COP30'da kabul edilen Belém Küresel Yeşil Sanayileşme Deklarasyonu ile ortaya konulan çerçeve de uluslararası işbirliği ve ortak sorumluluklar bağlamında tartışıldı.

Panelde paylaşılan deneyimlerin, farklı ekonomik koşullarda sanayi politikalarının kalkınmayı destekleme ve karbonsuzlaşmayı hızlandırmadaki rolüne ışık tutarak ulusal ve uluslararası politika diyaloğuna katkı sağlaması hedefleniyor.

SHURA Kıdemli Enerji Analisti Yael Taranto, panelde yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

"Türkiye'nin net sıfır karbon hedefine ulaşması, yalnızca enerji kaynaklarının karbonsuzlaştırılmasıyla değil, ekonomik kalkınmayı desteklerken enerji talebini de etkin biçimde yönetebilen bir sanayi dönüşümüyle mümkün. Sanayi, ekonomik büyümenin temel itici güçlerinden biri olmasının yanı sıra enerji tüketimi ve karbon emisyonlarında da önemli bir paya sahip. Bu nedenle dönüşümü ertelemek yerine, sanayinin rekabet gücünü ve çevresel sürdürülebilirliğini birlikte gözeten bütünlüklü bir sanayi politikası geliştirmeliyiz. Özellikle orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretimdeki payını artırmak, uluslararası değer zincirleriyle entegrasyonu güçlendirmek ve kimya, metal gibi temel sektörlerde katma değeri yükselten dönüşüm politikalarını hayata geçirmek kritik önem taşıyor. Ulusal politikaların uluslararası işbirliğiyle desteklenmesi, Türkiye'nin hem net sıfır hedefleri hem de sürdürülebilir kalkınması açısından önemli. COP31'de farklı ülke deneyimlerinin ve politika yaklaşımlarının bir araya gelmesi, bu alandaki ortak çözümlerin geliştirilmesi açısından değerli bir fırsat sundu."

INETTT Politika ve Ağ Yöneticisi Corinna Fürst da sanayinin karbonsuzlaşmasının sadece teknoloji meselesi olmadığını belirterek, "Sanayi politikası, yeni sektörlerin gelişmesine, yerel katma değerin artırılmasına ve daha nitelikli istihdam yaratılmasına katkı sağlayarak enerji dönüşümünün önemli kolaylaştırıcılarından biri. Her ülkenin koşulları ve ihtiyaçları farklı. Bu nedenle INETTT, dünyanın dört bir yanındaki düşünce kuruluşlarını bir araya getirerek yerel koşulları dikkate alan politikaların paylaşılmasına ve birlikte geliştirilmesine katkıda bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA
PolitikaEkonomiAntalyaEnerjiCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
12:28
İzmir’deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:07:47. #7.12#
SON DAKİKA: SHURA ve INETTT, COP31 Antalya panelinde sanayi dönüşümü için işbirliği istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android