Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince hazırlanan, ilköğretim ve lise seviyesindeki öğrencilere yönelik "Siber Zeka Bilgi Yarışması" 27 Aralık'ta başlayacak.

Ofisten yapılan açıklamaya göre, Ofis, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 2020 yılından beri her yıl düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın dördüncüsü bu yıl 27-29 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Gençlerin siber farkındalık kazanması için düzenlenen yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde üç ayrı kategoride yapılacak.

Yarışmaya ilkokul öğrencileri 27 Aralık, ortaokul öğrencileri 28 Aralık ve lise öğrencileri 29 Aralık'ta katılabilecek. Her kademe için 24 saat sürecek yarışmada en çok doğru cevabı en hızlı şekilde veren öğrenciler sürpriz ödüllerle ödüllendirilecek.

Öğrenciler, kendi kademelerine göre belirlenen tarihte "siberzeka.cbddo.gov.tr" adresindeki başvuru formunu doldurarak kayıt yaptıracak ve elektronik posta adreslerine gelen bağlantıya tıklayarak yarışmaya katılabilecek.