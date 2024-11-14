Siemens AG Rekor Kar Açıkladı

Ekonomi

Siemens AG, 2024 mali yılında net karını 9 milyar avro seviyesine çıkarırken, 2025'e dair de olumlu öngörülerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Siemens AG, 2024 mali yılı itibarıyla gösterdiği performansla bir önceki yılın seviyelerini aşarak şirket tarihindeki en yüksek net karını kaydetti.

9 milyar avroyu bulan net kar, şirketin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştirerek, geleceğe yönelik büyüme beklentilerini güçlendirdi. Bu dönemde hisse başına önerilen temettü 5,20 avro seviyesine yükseldi. Siemens AG'nin gelirleri 2024 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 75,9 milyar avro seviyesine ulaştı. Endüstriyel İş Kolu karı artış göstererek 11,4 milyar avro seviyesine yükseldi. Grup düzeyinde 9,5 milyar avro seviyesinde serbest nakit akışı gerçekleşti.

Siemens AG 30 Eylül 2024'te sona eren 2024 mali yılında karlı büyümesini sürdürerek önemli stratejik ilerlemeler kaydetti. Şirket, 2025 için gelirlerde yüzde 3 ila yüzde 7 arasında bir büyüme beklerken, hisse başına kazancın 10,40 avro ile 11,00 avro arasında olacağı öngörüsünde bulunuyor. Bu hedeflerin, şirketin güçlü iş kolları ve stratejik yatırımlarla elde edileceği belirtiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch, bir mali yılı daha başarıyla geride bırakırken rekor seviyede kar elde ettiklerini ve stratejilerini sıkı bir şekilde uyguladıklarını belirtti.

Busch, özellikle otomasyon iş kolunda zorluklar devam ederken elektrifikasyon, ulaşım ve endüstriyel yazılım ürünlerine yönelik güçlü talebin sürmesinden faydalandıklarını aktararak, "2025 mali yılından itibaren Siemens'i değer yaratma konusunda bir üst seviyeye taşıyacağız. Teknolojik gücümüze ve sektörler arası ölçeklendirme yeteneğimize dayanarak daha hızlı büyümeyi güvence altına almak için hem AR-GE hem de birleşme ve satın alma yatırımlarımıza devam edeceğiz. Altair'e yönelik planlı satın alma sürecimiz, endüstriyel yazılım ve yapay zeka alanındaki liderliğimizi pekiştiriyor. Gerçek ve dijital dünyaları birleştirme konusunda eşsiz bir beceriye sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Sıkı sermaye dağıtımı yöntemine sadık kalmaya devam ediyoruz"

Siemens AG CFO'su Ralf Thomas da, 2024 mali yılında 9,5 milyar avroyla serbest nakit akışı sağladıklarını vurgulayarak, "Şirketimizin hissedarları için cazip getiriler üretirken karlı büyümeye odaklanmış yatırımlarımızı sürdürmek için güçlü bilançomuz temelinde sıkı sermaye dağıtımı yöntemine sadık kalmaya devam ediyoruz. Hissedarlarımız, 5,20 avro seviyesine yükselen bir temettüden ve buna karşılık gelen yüzde 2,9'luk temettü veriminden faydalanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Siemens, 2024 mali yılında gelirlerini önceki yıla kıyasla yüzde 3 artırarak 75,9 milyar avroya yükseltti. Siparişler önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 84,1 milyar avro seviyesine gerilerken, sipariş-satış oranı 1,11 olarak gerçekleşti. Şirketin endüstriyel iş kolu karı yüzde 1 artışla 11,4 milyar avroya ulaştı.

Endüstriyel iş kolu kar marjı ise yüzde 15,5 ile 2023 mali yılındaki en yüksek seviyeye geldi. Net kar, 9 milyar avroyla tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazanç 11,15 avro olarak gerçekleşti.

PPA öncesi EPS'ye 0,61 avro katkı sağlayan Siemens Energy Yatırımı hariç tutulduğunda, PPA öncesi EPS 10,54 avro düzeyinde gerçekleşerek beklentileri aştı. Grup düzeyinde sürdürülen ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı 9,5 milyar avroyla seviyesinde gerçekleşti. 2024 mali yılının kapanışından sonra tamamlanan Innomotics satışı, 2025 mali yılında vergi sonrası 2 milyar avro tutarında bir ön kazançla sonuçlandı.

Dördüncü çeyrekte siparişler önceki yıla kıyasla yüzde 10 artarak 22,9 milyar avroya yükseldi. Bu artış, Mobilite iş kolundaki çok güçlü büyümeye ve Akıllı Altyapı iş kolundaki kayda değer yükselişten de olumlu yönde etkilendi. Gelirler, Akıllı Altyapı, Mobilite ve Siemens Healthineers'daki büyümeyle önceki yıla kıyasla yüzde 2 artarak 20,8 milyar avroya yükselirken dijital endüstriler iş kolundaki otomasyon sektöründe yaşanan düşüşle büyük ölçüde dengelendi.

Endüstriyel iş kolu karı 3,1 milyar avroya geriledi. Bu sonuç, dijital endüstriler iş kolunda ağırlıklı olarak otomasyon sektörünün başını çektiği keskin düşüşten kaynaklanıyor. Şimdiye kadarki en yüksek çeyrek sonucunu elde eden akıllı altyapı iş kolu önderliğinde diğer endüstriyel iş kolları, kar seviyelerini artırdı. Endüstriyel iş kolu kar marjı yüzde 15,5'e ulaştı.

Net kar 2,1 milyar avroya yükselerek geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla artış gösterdi. 2023'ün dördüncü çeyreğinde 1,9 milyar avro seviyesinde olan net kara karşılık, Siemens Energy Yatırımı ve daha yüksek vergi oranları neticesinde 0,2 milyar avro zarar kaydedilmişti. Grup düzeyinde sürdürülen ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı, 5 milyar avro seviyesine ulaştı.

ONE Tech Company programı başlatıldı

Siemens AG, finansal başarısını farklı projelerle pekiştiriyor. Siemens AG önde gelen teknoloji şirketi olarak güçlü konumu temelinde bir üst performans ve değer yaratma seviyesine ulaşmak için ONE Tech Company programını başlattı. Program, bir dönüm noktası teşkil eden tarihi piyasa değişimlerinden ve teknolojik aksaklıklardan kaynaklanan fırsatlardan şirketin yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Hedef, daha güçlü bir müşteri odaklılık, daha hızlı yenilik ve daha yüksek karla büyüme elde etmek olarak belirlendi. Siemens, "gerçek ve dijital dünyaları birleştirmek" şeklinde özetlenen mevcut stratejinin uygulanmasını hızlandırmak için ONE Tech Company programını uygulayacak.

Programın bileşenleri arasında Siemens AG'nin endüstriyel yazılımdaki lider konumunu güçlendirmek için Altair Engineering'e yapılması planlanan inorganik yatırım ve şirket genelinde temel teknolojileri ölçeklendirecek iş birimi olarak Temel Teknolojiler biriminin kurulması yer alıyor.

Siemens Grubu için 2025 mali yıl görünümünde ılımlı makroekonomik büyüme öngörülüyor. Özellikle elektrifikasyon ve mobilite alanlarındaki altyapı pazarlarının güçlü kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Siemens grubu özelinde, önceki yıla kıyasla kur çevrimi ve portföy etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 3 ile yüzde 7 aralığında gelir büyümesi ve 1'in üzerinde sipariş-satış oranı bekleniyor.

Dijital Endüstriler iş kolunda, 2025 mali yılında, önceki yıla göre kur çevrimi ve portföy etkilerinden arındırılmış gelirde yüzde 6 ile yüzde 1 aralığında bir değişim ve yüzde 15 ile yüzde 19 aralığında bir kar marjı bekleniyor.

Akıllı altyapı iş kolunda 2025 mali yılında önceki yıla kıyasla gelirde yüzde 6 ile yüzde 9 arasında bir artış ve yüzde 17 ile yüzde 18 arasında bir kar marjı bekleniyor. Mobilite iş kolunda 2025 mali yılında önceki yıla kıyasla gelirde yüzde 8 ile yüzde 10 arasında bir artış ve yüzde 8 ile yüzde 10 arasında bir kar marjı öngörülüyor.

Siemens, Innomotics'in satışından elde edilecek kazanç hariç olmak üzere, 2025 mali yılı için satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi net gelirden elde edilecek temel EPS'nin 10,40 ile 11,00 avro aralığında olmasını bekleniyor. 2025 mali yılının ilk çeyreğinde vergi sonrası 2 milyar avro tutarında ön kazanç kaydedilecek.

Önceki yıla bakıldığında, 2024 mali yılında PPA öncesi EPS, Siemens Energy Yatırımından elde edilen hisse başına 0,61 avroluk pozitif etki hariç 10,54 avro seviyesinde gerçekleşti.??????