Siemens'ten Eyüboğlu'na Sürdürülebilir Kampüs Projesi

Siemens Türkiye, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda Eyüboğlu Eğitim Kurumları ile gerçekleştirdiği enerji verimliliği projesini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Sürdürülebilir ve Dijital Kampüs" vizyonuyla hayata geçirilen proje kapsamında, Eyüboğlu Eğitim Kurumları Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Kampüsü'ne güneş enerji santrali (GES), mahal ve kapalı havuz otomasyon sistemleri kurularak hem yenilenebilir enerji elde edilmeye başlandı hem de enerji tasarrufu sağlanmış oldu.

GES'ten elde edilecek enerji sayesinde Eyüboğlu Eğitim Kurumları Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Kampüsü'nün enerji ihtiyacı karşılanırken proje sonunda yıllık 148 megavatsaat GES enerji üretiminin yanı sıra, 1000 megavatsaat doğalgaz tasarrufu sağlanacak. Ayrıca 283 tona yakın karbon salımının önüne geçilecek.

Proje kapsamında ayrıca Çamlıca kampüsünde yangın algılama, CCTV ve bina otomasyon sistemlerini hayata geçirildi. Tüm sistemler, DesigoCC bina yönetim platformu üzerinden tek merkezden yönetilecek şekilde kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, Türkiye'deki eğitim kurumlarında ciddi enerji verimliliği potansiyeli bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Binalar küresel enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ından sorumlu. Öğretim sektörü için günümüzün en büyük zorluklarından biri kampüslerinin karbon salımını azaltmasını sağlamak. Eyüboğlu ile yapılan iş birliği, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için bir karbon azaltma stratejisi oluşturan eğitim kurumları için mükemmel bir örnek oldu. Dijital bina çözümlerimiz, Eyüboğlu'nun maliyetlerini azaltmasının yanı sıra, enerji talebini daha iyi yönetmesine yardımcı olurken mevcut altyapının en son teknolojiyle uyumlu hale gelmesini sağladı."

Siemens Türkiye Akıllı Altyapılar Binalar Bölümü Ülke Yöneticisi Tolga Afşin ise projeye yönelik çalışmalara binaların sürdürülebilirlik analizlerini gerçekleştirerek başladıklarını belirterek, "Burçak Eyüboğlu İlk ve Ortaokulu'nda tüketimin yüzde 47'sini GES üzerinden sağlanmaya başlandı. Projemizin ikinci fazında ise yangın algılama, kapalı devre televizyon (CCTV), dijital servisler ve kapalı havuz iklimlendirme sistemleri gibi daha birçok çalışma hayata geçirildi. Öğretim kurumunda güneş enerjisi santrali ile enerji elde ederken ayrıca oda otomasyon sistemleri sayesinde mevcut enerji tüketiminden de tasarruf sağladı ve güvenlik sistemleri yeni teknoloji ile donatıldı. Proje kapsamında yapılacak yatırımlar, 3 buçuk yılda maliyetini karşılayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Cenk Eyüboğlu, "Sürdürülebilir Kampüs" iş birliği kapsamında sadece karbon ayak izini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek nesilleri çevre bilinci konusunda eğittiklerini ve sürdürülebilirlik konusunda donanımlı bireyler olarak yetiştirdiklerini aktardı.