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Sıfır araçlara gelen ÖTV düzenlemesi ikinci el araçlara da yansıyacak - Son Dakika

Sıfır araçlara gelen ÖTV düzenlemesi ikinci el araçlara da yansıyacak

13.01.2022 13:45

Sıfır araçlara gelen ÖTV düzenlemesi ikinci el araçlara da yansıyacakİSTANBUL 2022 yılında sıfır araçlarda uygulanacak matrah limitleri düzenlendi.

Sıfır araçlara gelen ÖTV düzenlemesi ikinci el araçlara da yansıyacak

İSTANBUL 2022 yılında sıfır araçlarda uygulanacak matrah limitleri düzenlendi. 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2022 yılında sıfır otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, motor hacmi 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarına ara kademeler eklendi. Yeni yılda dilimler yüzde45,50,60,70 ve 80 olarak uygulanacak.

Matrah limitlerinin değiştirilmesi kararını değerlendiren oto galericiler, piyasanın durgun olduğunu söylerken, yapılan ÖTV matrah düzenlemesinin piyasayı rahatlatacağını belirtiyor. Sıfır otomobil fiyatlarına yansıyacak indirimin ikinci el araçları da etkilediğini belirten galericiler, fiyatların yüzde 15 oranında düşebileceğini söylüyor.

"Matrah düzenlemesinin araç fiyatlarının düşürülmesi için iyi bir fırsat"

Matrah değişikliğinin piyasaya olumlu yönde etkisinin olacağını vurgulayan galerici Osman Güneş, "Fiyatlar zaten uzun süredir normalin üzerinde seyrediyor. Devletin bu tarz uygulamalarıyla bizler de esnaflar olarak elimizi taşın altına sokarak indirmemiz gerekiyor. Gereksiz çıkan araç fiyatlarının düşürülmesi için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sıfır araçlar düştüğü zaman ister istemez ikinci el araçlarda düşecektir. Bizler yarı yarıya düşmesine razıyız. Bir arabanın fiyat 100 bin TL ise 100 bin TL'de sabit kalsın. Matrah değişikliğinin ikinci el oto piyasasına da olumlu yönde yansıyacağını düşünüyorum. Bu yansıma yüzde 10 ile 15 arasında değişiklik gösterebilir" şeklide konuştu.

"Yansımanın oluşması zaman alabilir"

Sıfır araçlara ÖTV düzenlemesi ile iki tane daha dilimin eklendiğini ifade eden galerici Paşa Tuğucu, "Eklenen dilimler ile sıfır arabalara yüzde 6 ile 8 oranında yansıyacak. Yani 400 - 450 bin bandında olan arabalarda 30-35 bin TL indirim oluyor. Şöylede bir durum var piyasada sıfır araba sıkıntısı var. Bu yansımanın oluşması zaman alabilir. Bu indirim ikinci el piyasasına da olumlu yansıyacaktır. Piyasa şu anda durgun olduğu yerde kaldı rakamlar" diyerek sözlerini tamamladı.

Sıfır araçlara gelen ÖTV düzenlemesi ikinci el araçlara da yansıyacak
Sıfır araçlara gelen ÖTV düzenlemesi ikinci el araçlara da yansıyacak
Sıfır araçlara gelen ÖTV düzenlemesi ikinci el araçlara da yansıyacak

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Türk Lirası, Otomobil, Tragger, ÖTV, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sıfır araçlara gelen ÖTV düzenlemesi ikinci el araçlara da yansıyacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sıfır araçlara gelen ÖTV düzenlemesi ikinci el araçlara da yansıyacak - Son Dakika
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