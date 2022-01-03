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Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak - Son Dakika

Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak

03.01.2022 19:39

Peş peşe gelen zamlardan nasibini alan sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 artırıldı. Bu artışın ceplere nasıl yansıyacağı merak edilirken ÖTV zammının detayları belli oldu. Zamlardan sonra en düşük 17,5 ve 18 liraya satılan sigara 22 liraya yükselecek.

Yeni yıla bir yığın zamla giren vatandaş şimdi de sigara ve içki zammıyla karşı karşıya kaldı. Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) artışa gidildi.

ÖTV'YE YÜZDE 47 ZAM

Sigara ve alkole aralık ayında üst üste zamlar gelmişti. Yeni yılın ilk iş gününde ise ÖTV artışına gidildi. Sigara ve alkolden alınan ÖTV yüzde 47 zamlandı.

SİGARAYA YÜZDE 15 İLE 26 ARASINDA ZAM GELECEK

Sözcü'nin haberine göre; verginin artırıldığı için içki ve sigara fiyatlarına en az yüzde 15 ila yüzde 26 aralığında zam gelecek. Piyasada 22 liradan daha ucuz sigara kalmayacak.

VERGİ ARTIŞI SİGARAYA ZAM OLARAK YANSIYACAK

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) yayımladığı yeni zamla birlikte sigaralardan alınan asgari maktu ÖTV tutarı 0,4883 liradan 0,7197 liraya, maktu ÖTV tutarı da 0,4851 liradan 0,7150 liraya çıkarıldı. Yüzde 63 olarak uygulanan nispi vergi oranında ise değişiklik yapılmadı. Yeni zamlarla birlikte her bir paket sigaradan alınacak en düşük ÖTV tutarı 15.11 lira oldu. Ayrıca sigaralardan paket başına yüzde 18 de KDV alınıyor. Maktu vergi tutarlarında yapılan bu zamlarla birlikte nispi yüzde 63'lük vergi düşük kaldığı için asgari maktu tutarı sigaraya zam yapılmasını zorunlu hale getirdi.

22 LİRANIN ALTINDA SİGARA KALMAYACAK

Vergi artışı asgari maktu tutarlarda yapıldığı için vergi zammından en çok düşük fiyatlı sigaralar etkilendi. Bu nedenle örneğin 17.5 liraya satılan sigaralara en az 4.5 lira zam yapılması zorunlu hale geldi. Bu nedenle 17.5 liralık sigaraların 22 liradan satılması bekleniyor. Aynı şekilde 18 liralık sigaralara da en az 3 lira zam yapılarak yine 22 liraya satılması gerekecek. 20 liralık sigaralar da 3 lira zamla 23 liraya çıkacak. Firmalar ürün yelpazesi içerisinde bu zamlardan bir kısmını daha düşük, bir kısmını daha yüksek ayarlayarak rekabet avantajı elde etmeye çalışacaklar.

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Sigara, Sözcü, Vergi, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak - Son Dakika
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