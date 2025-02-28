Sigorta Sektörü 2025 İçin Planlarını Açıkladı

Ekonomi

Remed Assistance, sigorta sektörünün geleceğini ve ekonomiye olası etkilerini değerlendirmek amacıyla "2025 Ekonomik Görünümü: Sigorta Sektörü ve Paydaşlarına Olası Etkileri" etkinliğini düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigorta sektörünün önde gelen yöneticileri ile sektör paydaşlarının katıldığı etkinlikte, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen ve SAGAM Strateji Danışmanlık Kurucusu ve Ekonomist Murat Sağman, sektöre ilişkin öngörülerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün temel hedefinin, herkesin sigorta güvencesine erişimini sağlamak olduğunu belirtti.

Sektörün finansal sistemdeki payını gelecek 10 yılda yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı ve 10 trilyon lira prim üretimine ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Gülen, "Kişi başı prim üretimini 350-400 dolar seviyelerine yükseltmeyi planlıyoruz. Penetrasyonu önce yüzde 5'e, ardından yüzde 7'ye çıkarmak da öncelikli hedeflerimiz arasında. Emeklilik fonlarının gayrisafi milli hasıla (GSMH) oranını yüzde 20'ye çıkarmak ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğünün GSMH'nın yüzde 10'unun üzerine çıkarılması sektörümüze yarar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Gülen, sigorta farkındalığının artırılmasının önemine işaret ederek, "Yeni ürünler geliştirirken, aynı zamanda zorunlu sigortaların önemini tüketicilere daha iyi anlatmamız gerekiyor. Zorunlu sigortalarda yüzde 100 poliçe sahipliğine ulaştığımızda, afet ve kazalar karşısında vatandaşlarımız için güçlü bir güvence sağlayabiliriz. Ayrıca, trafik sigortasında adil fiyatlandırma ve risk bazlı değerlendirme için kişi temelli poliçeye geçişin büyük bir gereklilik olduğunu düşünüyorum." açıklamalarında bulundu.

Sigorta bilinci eğitimle artırılabilir

Türkiye'de sigorta bilincinin gelişmesi için tüketicilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Gülen, eğitimin bu sürecin en önemli destekleyicilerinden biri olduğunu söyledi.

Gülen, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile işbirlikleri yaparak sigorta konusunun okul müfredatına dahil edilmesi gerektiğini aktararak, sektörün büyümesi ve güçlenmesi için Türkiye Sigorta Platformu'nun hayata geçirilmesinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sigorta sektöründe asistans şirketlerinin oynadığı kritik role değinen Gülen, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın sigorta sektöründeki kullanım alanı giderek genişliyor, ancak bu teknolojinin her ihtiyaca cevap vermesi mümkün değil. Hasar süreçlerinin yönetimi, fiyatlandırma, dosya açma ve kapama gibi teknik işlemler yapay zeka ile daha verimli hale getirilebilir. Ancak sigortalılarla birebir iletişim kurmak, destek sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak gibi insana dokunan alanlarda asistans şirketlerinin rolü vazgeçilmezdir. Sigortalının yanında olmak, ona süreç boyunca rehberlik etmek ve güven duygusunu pekiştirmek ancak güçlü bir asistans hizmetiyle mümkündür. Asistans şirketleri, acenteler gibi sektörün önemli paydaşları arasında yer almakta ve sigorta şirketlerine operasyonel süreçlerde kritik bir destek sunmaktadır."

"2025 hem yerel hem de küresel düzeyde risklerin doğru yönetilmesi gereken kritik bir yıl olacak"

SAGEM Strateji Danışmanlık Kurucusu ve Ekonomist Murat Sağman ise küresel ekonomik görünüm hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi halinde küresel ekonomide belirsiz ve hareketli bir dönemin başlayacağını belirten Sağman, "Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e uygulanan yüzde 10 gümrük vergisi bu durumu bize somut olarak gösteriyor. Tüm bu gelişmeler hem dünya ekonomisini hem de Türkiye'yi etkilemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sağman, ekonominin yavaşlaması ve enflasyonun kalıcı hale gelmesi nedeniyle stagflasyon dönemine girildiğine işaret ederek, "2025 hem yerel hem de küresel düzeyde risklerin doğru yönetilmesi gereken kritik bir yıl olacak. Son dönemde alınan yargı kararları ve siyasi tansiyon, piyasalardaki olumlu beklentileri gölgeleyebilir. Bu nedenle, finansal sistemin güçlenmesi için ekonomik istikrarı sağlayacak adımlar önem taşıyor." açıklamalarını yaptı.