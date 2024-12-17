Sigorta Sektörü İçin Yeni Tehditler

Ekonomi

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, küresel ticaret savaşları, bölgesel çatışmalar ve ekonomik yaptırımların, ekonomik istikrarsızlık ve sigorta sektörü için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği kaynaklı doğal afetler, siber güvenlik tehditleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmalar gibi sigorta sektöründe gelecek dönemin "büyük risklerine" karşı önlem alınması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, iklim değişikliği ile bağlantılı olarak, 2024 yılında sigortalı kayıpların 135 milyar doları aşmasının ve bu trendin, yıllık yüzde 5-7 oranında artmasının beklendiğini aktardı.

Siber tehditlerin hızla büyümeye devam edeceğini ve küresel siber sigorta primlerinin 2025'e kadar 16,6 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini kaydeden Çiftçi, "Jeopolitik riskler ve ekonomik yaptırımlar, ticaret ve enerji hatlarında kesintilere yol açabilirken, 2024'te küresel borç seviyesinin 312 trilyon dolara yükselmesi, finansal sistemin kırılganlığını artırıyor. Bu durum, faiz oranlarında artış ve sigorta ürünlerine talepte değişikliklere neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, son 10 yıllık dönemde risk sıralamalarının, küresel ve bölgesel dinamiklere bağlı olarak belirgin değişiklikler gösterdiğini, bazı risklerin sürekli olarak öne çıktığını ve etkilerini artırdığını vurguladı.

"Kayıplar 5. kez üst üste 100 milyar doları aştı"

İklim değişikliğinin, sigorta sektörünün yanı sıra tüm ekonomi üzerinde ciddi bir tehdit haline geldiğine işaret eden Çiftçi, "2024 yılı itibarıyla sigortalı kayıplar 5. kez üst üste 100 milyar doları aştı ve bu trend giderek hızlanıyor. Kasırgalar, seller ve şiddetli fırtınalar gibi doğal afetler, özellikle ABD, Avrupa ve Orta Doğu'da büyük sigorta kayıplara neden oluyor. Örneğin, Helene ve Milton kasırgalarının toplam maliyeti 50 milyar doları buldu." şeklinde görüş belirtti.

Siber saldırıların da sigorta sektörü için önemli bir sorun haline geldiğine değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Özellikle fidye yazılımı saldırıları, büyük bir tehdit oluşturuyor. 2017-2022 arasında siber sigorta pazarı yıllık yüzde 32 büyürken, KOBİ'lerde siber koruma açığı devam etmekte. Siber risk sigortasının büyümesi, KOBİ'lere uygun çözümler ve erişilebilir ürünlerle sürdürülebilir hale getirilebilir. Küresel ticaret savaşları, bölgesel çatışmalar ve ekonomik yaptırımlar, hem ekonomik istikrarsızlık hem de sigorta sektörü için büyük bir tehdit oluşturmakta. Bu riskler, hem sigorta talebini hem de fiyatlama dinamiklerini doğrudan etkiliyor."

Çiftçi, finansal risklerin, geleceğin önemli gündem konularından biri olduğunu, altyapı güçlendirme projeleri ve afet dayanıklılığını artıran parametrik sigortaların öne çıktığını, siber güvenlik eğitimleri ve KOBİ'ler için uygun fiyatlı ürünlerin, dijital tehditlere karşı koruma sağlayabildiğini belirtti.

Bölgesel çatışmaların etkisini hafifletmek için politik risk sigortası ürünlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Ekonomik dalgalanmalara karşı ise CAT (felaket tahvilleri) gibi alternatif sermaye araçları kullanılmalı. Sigorta sektörü, bu riskleri yönetmek için yenilikçi çözümler sunarak toplumu bilinçlendirme ve finansal koruma sağlama görevini üstlenmeli." değerlendirmesini yaptı.