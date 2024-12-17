Sigorta Sektörü İçin Yeni Tehditler - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sigorta Sektörü İçin Yeni Tehditler

Sigorta Sektörü İçin Yeni Tehditler

Murat Çiftçi, küresel ticaret savaşları ve iklim değişikliğinin sigorta sektöründe riskleri artırdığını belirtti.

17.12.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, küresel ticaret savaşları, bölgesel çatışmalar ve ekonomik yaptırımların, ekonomik istikrarsızlık ve sigorta sektörü için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği kaynaklı doğal afetler, siber güvenlik tehditleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmalar gibi sigorta sektöründe gelecek dönemin "büyük risklerine" karşı önlem alınması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, iklim değişikliği ile bağlantılı olarak, 2024 yılında sigortalı kayıpların 135 milyar doları aşmasının ve bu trendin, yıllık yüzde 5-7 oranında artmasının beklendiğini aktardı.

Siber tehditlerin hızla büyümeye devam edeceğini ve küresel siber sigorta primlerinin 2025'e kadar 16,6 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini kaydeden Çiftçi, "Jeopolitik riskler ve ekonomik yaptırımlar, ticaret ve enerji hatlarında kesintilere yol açabilirken, 2024'te küresel borç seviyesinin 312 trilyon dolara yükselmesi, finansal sistemin kırılganlığını artırıyor. Bu durum, faiz oranlarında artış ve sigorta ürünlerine talepte değişikliklere neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, son 10 yıllık dönemde risk sıralamalarının, küresel ve bölgesel dinamiklere bağlı olarak belirgin değişiklikler gösterdiğini, bazı risklerin sürekli olarak öne çıktığını ve etkilerini artırdığını vurguladı.

"Kayıplar 5. kez üst üste 100 milyar doları aştı"

İklim değişikliğinin, sigorta sektörünün yanı sıra tüm ekonomi üzerinde ciddi bir tehdit haline geldiğine işaret eden Çiftçi, "2024 yılı itibarıyla sigortalı kayıplar 5. kez üst üste 100 milyar doları aştı ve bu trend giderek hızlanıyor. Kasırgalar, seller ve şiddetli fırtınalar gibi doğal afetler, özellikle ABD, Avrupa ve Orta Doğu'da büyük sigorta kayıplara neden oluyor. Örneğin, Helene ve Milton kasırgalarının toplam maliyeti 50 milyar doları buldu." şeklinde görüş belirtti.

Siber saldırıların da sigorta sektörü için önemli bir sorun haline geldiğine değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Özellikle fidye yazılımı saldırıları, büyük bir tehdit oluşturuyor. 2017-2022 arasında siber sigorta pazarı yıllık yüzde 32 büyürken, KOBİ'lerde siber koruma açığı devam etmekte. Siber risk sigortasının büyümesi, KOBİ'lere uygun çözümler ve erişilebilir ürünlerle sürdürülebilir hale getirilebilir. Küresel ticaret savaşları, bölgesel çatışmalar ve ekonomik yaptırımlar, hem ekonomik istikrarsızlık hem de sigorta sektörü için büyük bir tehdit oluşturmakta. Bu riskler, hem sigorta talebini hem de fiyatlama dinamiklerini doğrudan etkiliyor."

Çiftçi, finansal risklerin, geleceğin önemli gündem konularından biri olduğunu, altyapı güçlendirme projeleri ve afet dayanıklılığını artıran parametrik sigortaların öne çıktığını, siber güvenlik eğitimleri ve KOBİ'ler için uygun fiyatlı ürünlerin, dijital tehditlere karşı koruma sağlayabildiğini belirtti.

Bölgesel çatışmaların etkisini hafifletmek için politik risk sigortası ürünlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Ekonomik dalgalanmalara karşı ise CAT (felaket tahvilleri) gibi alternatif sermaye araçları kullanılmalı. Sigorta sektörü, bu riskleri yönetmek için yenilikçi çözümler sunarak toplumu bilinçlendirme ve finansal koruma sağlama görevini üstlenmeli." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Doğal Afetler, Sigorta, Ekonomi, Finans, Çevre, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigorta Sektörü İçin Yeni Tehditler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 21:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: Sigorta Sektörü İçin Yeni Tehditler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.