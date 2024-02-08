Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı: Sigortalanabilir tesislerin sigortalanmaması trendi negatif

Ekonomi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, sigortalanabilir bir tesisin sigortalanmadığından söz edemeyeceklerini belirterek, "O seviyede değiliz. Ama trend maalesef negatif. Bugün yeterli tedbirleri almazsak seviye oraya da gidebilir." dedi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı kapsamında " Türkiye'de Sanayinin Sigortalanması-Sorunlar ve Çözüm Önerileri" paneli düzenlendi.

Panelin moderatörlüğünü Büyükkaya Uluslararası Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Büyükkaya yaparken, SEDDK Başkanı Davut Menteş, Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar ve Türk Reüsarans AŞ Genel Müdürü Selva Eren konuşmacılar arasında yer aldı.

"Bugün tedbirleri konuşmak ve bir an önce hayata geçirmek için acele etmemiz gerekiyor"

Panelde konuşan SEDDK Başkanı Menteş, sigorta sektöründe fiyatların nasıl stabil edileceğine değinerek, "Özellikle sanayicilerimizi ilgilendiren risklerde ki bunlar yangın, deprem, mühendislik, nakliyat gibi branşlar. Fiyat malum tüm piyasalarda olduğu gibi arzu ve talebin miktarıyla belirleniyor. Bir fiyat artışından söz ediyorsak ya bu talep artışına veya arz yetersizliğine veya her ikisinin birlikte varlığına bağlanabilir. Ki bu seneye baktığımızda farklı etkenlerle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Menteş, küresel reasürans pazarında katastrofik risklerin frekans artışına bağlı olarak yaşanan bir arz daralmasına dikkati çekti.

Türkiye pazarına mahsus birtakım negatif, ayrıştırma gerektirecek faktörlerin de olduğunu vurgulayan Menteş, "Arzın talebi karşılamaması nedeniyle meydana gelen bir şey olabileceğini düşündük. Diğer taraftan bir maliyet enflasyonu var. Tabii malum talep manipülasyonu ve maliyet enflasyonu veya arz enflasyonu da denilebilir buna. Biz burada otorite olarak fiyatların serbestçe tayin edildiği bir düzenekte doğrudan müdahil olamayız." ifadelerini kullandı.

Menteş, "Sigortalanmamak seviyesinde veya sanayicilerimiz için sigortalayamamak, sigortalamakta zorlandıkları kesin ama risk durumu yeterli, sigortalanabilir bir tesisin sigortalanmadığından söz edemeyiz. O seviyede değiliz. Ama trend maalesef negatif. Bugün yeterli tedbirleri almazsak seviye oraya da gidebilir. Dolayısıyla bugün tedbirleri konuşmak için ve bir an önce hayata geçirmek için acele etmemiz gereken zaman." dedi.

"Sigorta, finansal sektörde bir dominant oyuncu olarak devam ediyor"

TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar da sigorta sektörünün, finansal sektörde bir dominant oyuncu olarak devam ettiğini ve her ne kadar kendilerinin sektör olarak ikinci sırada olan sektör olsalar da istenilen büyüklükte olmadıklarını belirtti.

Yaşar, "Giderek hatırı sayılır bir büyüklüğe geliyoruz. Özellikle salgın sonrasında dünyada yaşanan süreçler, krizler ve ondan sonrasında para piyasalarında, sermaye piyasalarında ortaya çıkan ortamlar aslında bize reasürörlerin, reasürans piyasasında bir daralmanın geldiğini göstermekteydi. Bu konuda biz birtakım uyumlarda uyarılarda bulunmaya başlamıştık. 2022 sonu 2023 başı itibarıyla bu söylemlerimizi artırmaya başlamıştık. Fakat 6 Şubat depremlerinin sonrasında artık bir mega katastrof olduğu yani yüzyılın depremi dedik biliyorsunuz. Gerçek manada da bir mega katastrof gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Depremde 103 milyar dolarlık bir ekonomik hasarın söz konusu olduğunu dile getiren Yaşar, bunun 5 milyar dolarlık kısmının sigortalı hasar olarak gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Yaşar, sonuçta bu 5 milyar doların sigorta şirketlerinin ödemiş olduğunu kaydederek, "Dünyada geçen sene 380 milyar dolarlık doğal afet hasarı gerçekleşti. Bunu 118 milyar doları sigortalı hasar. Oysa ki 380 milyar doların 103 miyar doları Türkiye'de gerçekleşti. Bizim ekonomik hasarı karşılama oranımız yüzde 5'lerde kalırken dünyada bu oran yüzde 30'lar civarında. Dolayısıyla bizim aslında sigorta kapasitemizin var olan sigorta kapasitemizin, var olan reasürans kapasitemizin dahi yeterince kullanılamadığını özellikle deprem olan 11 ile baktığımızda sigortalık oranın yeterli seviyede maalesef olmadığını gördük." diye konuştu.

"6 Şubat depreminden sonra DASK, dünyanın en büyük katastrofik reasürans klasmanlarından biri haline geldi"

Türk Reüsarans AŞ Genel Müdürü Eren ise 6 Şubat depremlerinden hemen sonra DASK'ın reasürans klasmanının dünyanın en büyük katastrofik reasürans klasmanlarından biri haline geldiğini belirterek çok katlı yapıya sahip olduğunu söyledi.

Eren, "Burada dünyanın ileri gelen birçok reasürörü var. Hiç şüphesiz ki bu reasürörlerimiz bir tahminde bulunmaları gerekiyordu. Ancak onların kullanmış olduğu modelleme planlamaları 1,5 milyar lira gibi bir tahminde bulundu. Tabii ki ilerleyen süreçlerde rakamlarını güncellediler ancak biz ilk gün itibarıyla 35 milyara yakın bir hasar ödeyeceğimizi biliyorduk." dedi.

Depremin birinci haftasında Londra'ya giderek dünyanın ileri gelen reasürörleriyle görüşerek, onlara Türk sigorta sektöründe yaşanan bu büyük hadisenin sonucunun teknik bir çalışmayla, Türk sigorta sektörü adına adeta bir savaş verdiklerini kaydeden Eren, "Çok net sonuçlarla, çok teknik anlatımlarla ve bu bir karşılık buldu. Bunun akabinde de defalarca gidip geldik. Netice itibarıyla aslında o gün yapmış olduğumuz ve aldığımız aksiyonlar bu sene çok daha kötü şartlar yaşayabileceğimiz durumları bertaraf ettik. Çünkü bu seyahatler neredeyse her ay gidip gelmelerle devam etti. Çok zorlu bir süreçti. Sektör adına da çok önemli adımlar attık." ifadelerini kullandı.