Sigorta Sektörünün Prim Üretimi 2023'te Yüzde 105 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sigorta Sektörünün Prim Üretimi 2023'te Yüzde 105 Arttı

Sigorta sektörünün prim üretimi 2023'te önceki yıla göre yüzde 105 artarak 483 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, sektörün zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü ve sigorta penetrasyon oranının yükseldiğini belirtti. Gülen ayrıca sektörün öz sermayesinin büyüdüğünü ve sektörün ekonomiye sağladığı fon tutarının 1,3 trilyon lirayı aştığını ifade etti.

28.03.2024 14:44  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigorta sektörünün prim üretimi 2023'te önceki yıla göre yüzde 105 artarak 483 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sektör için 2023'ün kur belirsizlikleri, ekonomik dalgalanmalar, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı hasarlar ve artan reasürans maliyetleriyle zor geçtiğini aktardı.

Gülen, "Sektörümüz tüm yaşanan zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini 2023 yılında da sürdürdü ve aktif büyüklüğü 1,4 trilyon lira seviyelerini aşarken, prim üretimimiz bir önceki yıla göre yüzde 105 artarak 483 milyar liraya ulaştı. Bunun yanında en öncelikli konumuz olan sigorta penetrasyon oranımız son 10 yılda ilk kez yüzde 2,3 seviyesine ulaştı ve yüzde 3'e ulaşma hedefimize doğru hızla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülen, 2023'te verdikleri teminat ve ödenen tazminatlarla Türkiye'nin geleceğe güvenle ve güçlü bir şekilde ulaşma hedefine yönelik üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini kaydederek, "Ekonomiye sağladığımız fon tutarı 1,3 trilyon lirayı aşarken, topladığımız her kuruşu bu ülkenin varlıklarına yatırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Sektörümüzün öz sermayesi yüzde 100'ün üzerine büyüdü"

Uğur Gülen, tüm olumsuzluklara rağmen sigorta sektörünün öz sermayesinin 2023 sonu itibarıyla yüzde 100'ün üzerinde büyüdüğünü ve 166,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sektörün geçmiş dönemlerde yaşadığı sermaye kaybını telafi etmek adına önemli bir performans gösterdiğini vurgulayan Gülen, daha güçlü sermaye yapısı için doğru politikalar eşliğinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Gülen sektörün ödediği ve üstlendiği tazminatlarla sadece 2023'te günde 260 bin kişinin hayatına dokunduğunu ve günlük 1,2 milyar lira gibi bir tutarı ekonomiye döndürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün 2023 sonu itibarıyla üstlendiği tazminat tutarı 327 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunun yanında sektörümüz ülke ekonomisine GSYH'nin 20 katı, yaklaşık 491 trilyon lira değerinde teminat sunarak yatırımların yapılmasını ve korunmasını sağlarken, ödediği tazminatlarla bir yandan kişi ve kurumları korurken diğer yandan devletin üstündeki ekonomik yükü alıyor."

"Sağlık sigortasında pozitif bir yıl yaşadık"

TSB Başkanı Gülen, trafik sigortasının 2023 yılında da gündemin en üstünde yer aldığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Trafik branşında 2023 yılı itibarıyla teknik zarar 13,7 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Yatırım gelirleri hariç bırakıldığında ise branşta kar eden şirket bulunmadığı ve teknik zararın 33 milyar liraya ulaştığı görülmektedir. Aynı zamanda bu branşta tahkime intikal eden dosya sayılarının 2021'de 294 bin adetken, 2022'de 501 bin adede, 2023'te ise 571 bin adede ulaşmasıyla yargılama maliyetlerinde ciddi düzeyde bir artışa yol açmıştır. Söz konusu branşta uzun yıllardır yaşanan sorunların çözümü olarak gördüğümüz serbest tarifeye geçmek konusunda bu yıl ilerleme sağlayacağımızı düşünüyoruz."

Gülen, geçen yıl araç değerlerinin hızla artmasına paralel olarak kasko branşında 29,7 milyar lira teknik kar elde edildiğini, yatırım gelirleri hariç incelendiğinde teknik karın 7,9 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısının 2023 sonu itibarıyla 4,1 milyon kişiye yükseldiğini kaydeden Gülen, hastalık-sağlık branşında 2023 sonunda 70 milyar lira prim üretildiğini ve branşın yılı 11,8 milyar lira teknik karla kapatıldığını, 36 milyar lira tazminat üstlenerek kamunun sağlık alanındaki yükü karşılamasına destek olduklarını anlattı.

"BES'te hedefler her geçen gün aşılıyor"

Uğur Gülen, bina tamamlama sigortası ve alacak sigortasının artan öneminden bahsederek, 2023'te 20. yılı kutlanan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin şu bilgileri verdi:

???????"Devletimizin sisteme olan güveni ve desteği artarak devam ediyor. Yüzde 30'luk devlet katkısının cazibesi ve sistemi daha da cazip hale getiren yenilikler, BES'i en güvenilir tasarruf araçlarından biri konumuna yükseltti. 2023 yılı sonunda BES, OKS dahil toplamda 16 milyon katılımcı sayısı ve toplam fon büyüklüğünde OKS ve devlet katkısı dahil 760 milyar liranın üstüne gelirken, 2024 yılının ilk 3 ayında ise artan ilgiyle birlikte katılımcı sayısında toplamda 16 milyon 200 bine ve 900 milyar liralık bir fon büyüklüğüne ulaştı."

"En büyük zorluklar iklim değişikliği ve afetler"

TSB Başkanı Gülen, sektörün önündeki en büyük zorlukların iklim değişikliği ve afetler olacağını belirterek, "Türkiye özelinde ise en önemli risk olan, beklenen Marmara depremi karşımızda duruyor. Bu gerçekten kaçılamayacağı bilinciyle hızlıca sektör olarak kamuoyunda farkındalığın artması için devletimizin de destekleriyle aksiyona geçilecek bir yol olduğuna ve bu konuda da hep birlikte 'hemen şimdi' dememizin çok önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigorta sektörünün güçlü bir sermaye yapısına sahip olmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Gülen, şunları kaydetti:

"Sigortacılık faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına hizmet etmesinin yanı sıra başta olası Marmara depremi olmak üzere katastrofik risklerin oluşturacağı zararları telafi noktasında sermaye gücümüz oldukça kritik önemi haizdir. Dolayısıyla sigorta sektörünün sermaye yapısının daha da güçlenmesini sağlayacak yaklaşımlar doğrultusunda politikalar oluşturulması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, trafik branşında serbest tarifeye geçilmesinin bu anlamda yapısal ve sürdürülebilir etkisi olacağı düşünülmektedir. Önümüzdeki dönemde sigortalılık oranlarının artırılması, deprem, sürdürülebilirlik ve eğitim konuları öncelikli olacak ve bu 4 madde üzerinde yoğun bir şekilde çalışacağız."???????

Kaynak: AA

Uğur Gülen, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigorta Sektörünün Prim Üretimi 2023'te Yüzde 105 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarına Denetim Gerçekleştirdi
    15:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarına Denetim Gerçekleştirdi

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek üzere özel halk otobüslerinde abonman kart kullanımını denetledi. Ekipler, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde toplu taşıma araçları yönetmeliğine uymayan araçlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, vatandaşların toplu taşıma araçlarını sorunsuz kullanabilmesi için denetimlerini sürdürecek.

  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarında Denetim Gerçekleştirdi
    15:39 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarında Denetim Gerçekleştirdi

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek üzere özel halk otobüslerinde abonman kart kullanımını denetledi. Denetimlerde resmi evraklar, oturma düzeni ve kart okuma cihazları kontrol edildi. Uygunsuz araçlara cezai işlem uygulandı ve denetimler devam edecek.

  • Samsun'da 113 Kadın Üreticiye Süt Sağım Makinesi Dağıtıldı
    15:36 Samsun'da 113 Kadın Üreticiye Süt Sağım Makinesi Dağıtıldı

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun'da 113 kadın çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan yetkililer, kadınların üretim hayatının merkezinde yer aldığını ve bu projenin kadın çiftçilere destek sağlayacağını belirtti. Kadın üreticiler ise süt sağımını elle yapmanın zaman kaybına neden olduğunu ifade ederek, artık daha kaliteli ve sağlıklı üretim yapacaklarını dile getirdi.

  • Çorum'da Üreticilere Yem Bitkisi Tohumu Dağıtıldı
    15:35 Çorum'da Üreticilere Yem Bitkisi Tohumu Dağıtıldı

    Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla yem bitkisi ekiliş alanlarının artırılması projesi kapsamında üreticilere 24 bin 200 kilogram adi fiğ tohumu ve 4 bin 720 kilogram yonca tohumu dağıttı. Dağıtım törenine Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin katıldı. Göktekin, yonca ve adi fiğ tohumunun hayvan beslenmesi için önemli olduğunu belirterek, projenin çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.

  • Çorum Valisi, Sanayicilerin İhtiyaçları İçin Çaba Gösterecek
    15:33 Çorum Valisi, Sanayicilerin İhtiyaçları İçin Çaba Gösterecek

    Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sanayicilerin ihtiyacı duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesi noktasında her türlü çabayı göstereceklerini söyledi. Çorum Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen istişare toplantısında, mesleki ve teknik eğitimdeki yeni gelişmeler ve planlamalar ele alındı. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürü Ali Karagöz, mesleki eğitimde nitelikli erişim, tanıtım ve yönlendirme, farkındalık arttırma çalışmaları ve nitelikli istihdamın önemini vurguladı. Vali Dağlı ise Çorum'un büyük bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesi için çaba göstereceklerini ifade etti.

  • Trakya Kalkınma Ajansı Desteğiyle Yerli Ayçiçeği Tohumu Rusya'ya İhraç Edildi
    15:32 Trakya Kalkınma Ajansı Desteğiyle Yerli Ayçiçeği Tohumu Rusya'ya İhraç Edildi

    Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu, 20 ton olarak Rusya'ya ihraç edildi. Yerli tohumların Rusya'da yayılması beklenirken, gelecek yıl için 120 tonluk bir transfer anlaşması yapıldı.

  • Denizli'de Teknik Tekstil Semineri Gerçekleştirildi
    15:25 Denizli'de Teknik Tekstil Semineri Gerçekleştirildi

    Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğiyle teknik tekstil alanında bir seminer düzenlendi. Seminerde, Spinteks firmasının Genel Müdürü Yalın Aydın, carbon fiber ve kompozit tekstillerin Denizli'deki serüvenini anlattı.

  • Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
    15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı

    Küresel krizin etkisiyle Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmalar çok sayıda firmayı zor duruma sokarken, bir iflas haberi de İzmir'den geldi. 1989 yılında kurulan ve ayda ortalama 780 asansöre hizmet veren Ekol Asansörleri iflasını açıkladı. Alacaklılardan birinin şirketin iflası için İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurduğu ortaya çıkarken mahkemenin yapılan başvuruyu incelediği ve söz konusu kararı aldığı öğrenildi.


15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:54 Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan’da okullar tatil edildi Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
13:48 Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı
13:40 Dilan Polat, Nez Demir’den şikayetini geri çekti Dilan Polat, Nez Demir'den şikayetini geri çekti
13:14 Simpsonlar yine mi bildi Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi Simpsonlar yine mi bildi? Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
12:43 Ronaldo’nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım Ronaldo'nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım
12:04 CHP lideri Özel’den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız
11:58 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialarla ilgili sosyal medyada nefret söylemi suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı Karabük Üniversitesi'ndeki iddialarla ilgili sosyal medyada nefret söylemi suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı
11:35 İmamoğlu mu Kurum mu Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı “Avantajlı“ görüyor İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 15:46:36. #1.11#
SON DAKİKA: Sigorta Sektörünün Prim Üretimi 2023'te Yüzde 105 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement