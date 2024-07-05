Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğüne Abdullah Adıyaman Atandı - Son Dakika
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Ekonomi

Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğüne Abdullah Adıyaman Atandı

Sigorta Tahkim Komisyonu, Abdullah Adıyaman'ın Müdürlüğe atandığını duyurdu. Adıyaman, İstanbul Üniversitesi Sigortacılık Bölümü mezunu olup, Nişantaşı Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Adıyaman, 2004 yılından bu yana sigorta sektöründe çeşitli şirketlerde üst düzey görevlerde bulunmuştur.

05.07.2024 09:59
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Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğüne Abdullah Adıyaman'ın atandığı bildirildi.

Sigorta Tahkim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğe atanan Adıyaman, İstanbul Üniversitesi Sigortacılık Bölümünden mezun oldu.

Adıyaman, sırasıyla Nişantaşı Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Nişantaşı Üniversitesi Bilgi Teknolojileri alanlarında yüksek lisansını tamamladı. Sigorta sektörüne 2004'te hasar departmanında adım atan Adıyaman, çeşitli sigorta şirketlerinin hasar ve teknik bölümlerinde üst düzey görevlerde bulundu.

Abdullah Adıyaman, 2018 Haziran'dan bugüne kadar Bereket Sigorta ile Bereket Emeklilik ve Hayat Şirketlerinin hasar yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğüne Abdullah Adıyaman Atandı - Son Dakika

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