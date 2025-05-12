Sigortam.net'ten Yeşil Kart Sigortası

Sigortam.net, yurt dışında aracıyla seyahat edenler için "Yeşil Kart Sigortası" sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeşil Kart Sigortası, Türkiye dışındaki ülkelerde olası bir kaza durumunda karşı tarafın zararlarını ödeyerek ciddi mali yüklerden kaçınılmasını sağlıyor.

Yurt dışında araçla seyahat eden sürücüler için olası bir kaza durumunda, yabancı plakalı araçlara yönelik ek bir sigortaya sahip olmamak ciddi mali yükler doğurabiliyor. Şirket, ürünle, yurt dışında güvenle seyahat edilebilmesine yardımcı oluyor.

"Yeşil Kart" sistemine üye olan ülkelerde geçerli motorlu araç sigortası olarak da bilinen ürün, Türkiye dışındaki ülkelerde de karşı tarafın zararlarını ödüyor. 1953'ten bu yana Türkiye'de uygulanan Yeşil Kart Sistemi, sürücülerin seyahat ettikleri ülkelerde yaşanabilecek kazalar karşısında karşı tarafın zararlarını tazmin etmeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliği ülkeleri ve daha birçok ülkede geçerli olan ürün, sigortalı aracın dahil olduğu kazalarda, ilgili ülkenin yasaları çerçevesinde karşı tarafın zararlarını karşılıyor.

Ürün, internet üzerinden de satın alınabilirken, poliçeler müşterilere kargoyla gönderiliyor. Sürücüler, yurt dışına çıkarken belgenin aslını yanında bulundurması gerekiyor.

Yurt dışında araç kullanmayı planlayan sürücülerin, kendi araçlarını güvence altına almak için ise kasko poliçelerine yurt dışı teminatı eklemeleri gerekiyor.