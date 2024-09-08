Şile'nin Fındık Üretimi Artıyor

Ekonomi

İstanbul'un en önemli tatil beldesi olarak da bilenen Şile, fındık üretimiyle de kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin en değerli tarım ürünleri arasında yer alan fındığın "taşı toprağı altın İstanbul"da da üretimi sürüyor.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şile'nin Bozgoca Mahallesi'nde yoğun olarak fındık üretimi yapıldığını belirterek, "Bu mahallemizde yaşayan çiftçilerimiz de çok uzun yıllardır fındık üretimi yapıyorlar." dedi.

İstanbul'da yaklaşık 22 bin dekarlık alanda fındık üretimi olduğunu aktaran Parıldar, bunun yüzde 80'e yakın kısmının Şile'de üretim yapılan alan olduğunu söyledi.

Parıldar, yıllık toplam 2 bin 300 ton fındık üretimi yapıldığı bilgisini vererek, "Bu anlamda baktığımızda da ülkemizde ilçe bazlı üretim alanı açısından çok önemli bir yere sahip. Yaklaşık 600 ailemiz, çiftçimiz fındık üretiminden, fındık gelirinden geçimini sağlıyor. Bu açıdan da baktığımız zaman ekonomiye katkısı, çiftçimizin doğduğu yerde, yaşadığı yerde gelir seviyesini artırması ve tarımdan kazanımıyla mutlu bir şekilde hayatını idame ettirmesi açısından çok önemli bir yerdeyiz." diye konuştu.

İlçede üretilen fındıkların iç pazarda değerlendirildiğini ve alıcı bulduğunu söyleyen Parıldar, şunları kaydetti:

"Bu şekilde de diğer katma değerli ürünlerle de ham madde olarak sektöre girmiş oluyor. Türkiye ortalamasına baktığımız zaman fındıkta Türkiye ortalamasının daha üzerinde bir verimimiz söz konusu. Bahçelerimiz bakımlı ve çeşit olarak da verim olarak da Türkiye ortalamasına göre bir miktar daha yüksekteyiz diyebiliriz."

"İstanbul tarımsal faaliyetler açısından da çok önemli bir yerde"

Suat Parıldar, çiftçilere her konuda teknik destek sağladıklarını belirterek, "2024 itibarıyla da mazot, gübre desteği anlamında da çiftçilerimize yüzde 50 mazot ve yüzde 25 gübre desteği sağlamaktayız, diğer ürünler kategorisinde de çiftçilerimiz dekara bir destek almaktalar." ifadelerini kullandı.

Yeni destekleme modelinin de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Parıldar, Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde tarımsal üretim planlamasına girdiklerini ve İstanbul'da 39 ilçede tarım yapılan alanlarda planlı, programlı bir üretim modeline geçtiklerini anlattı.

Parıldar, fındık üretim alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaları şöyle anlattı:

"Fındık üretim alanlarının artırılmasına, fındık üretiminin planlamasına yönelik ayrı bir kanun var. Dolayısıyla hangi alanların fındık üretimine ayrılacağı, hangi alanlarda fındığın üretiminin planlanacağı belli. Bu kapsam içerisinde ancak üretim alanları artırılabilir. Üretimin geliştirilmesi, planlanması anlamında da İstanbul'umuzda, Şile'mizde tabii ki fındık ana unsurlardan birisi, kanun kapsamına aldırabildiğimiz takdirde yani fındık üretim alanlarının planlanması ve fındık üretiminin, dikilecek alanların belirlenmesi anlamında bir çalışma yapabiliriz.

Ama öncelikli amacımız Şile'yi bu kanun kapsamına aldırmak. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Çünkü kanun değişikliği olması gerekiyor. Hem bakanlığımızla çalışmalar yapıyoruz hem de bakanlığımızda üretim planlamasından konu sorumlusu uzman arkadaşlarımızla bunun çalışmasını yapıyoruz."

İstanbul'un tarımsal üretim anlamında çok kıymetli bir yere sahip olduğunu belirten Parıldar, 865 bin dekarlık tarım alanının olduğunu dile getirdi.

Bu tarım alanlarında üretim yapıldığını kaydeden Parıldar, "Gerek hububattan gerek ayçiçeğinden ve gerekse tıbbi aromatik bitkilerden, sebzeden, süs bitkilerinden başlamak üzere büyükbaş, küçükbaş hayvancılık, arıcılık anlamında da çok önemli üretimler yapıyoruz. Bu anlamda sadece İstanbul'umuzun metropol olmasıyla gündeme gelmesi değil, tarımsal faaliyetler açısından da çok önemli bir yerde olduğunu ifade ederek gündemde kalmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Parıldar, 1 Eylül itibarıyla su ürünleri av sezonunun açıldığını da hatırlatarak, bin 975 gemi ve yaklaşık 16 bin 500 balıkçıyla hem Karadeniz hem de Marmara'da avcılık yapıldığını sözlerine ekledi.

"Dekarda 200-250 kilogram ürün alıyoruz"

Bozgoca'da fındık üretimi yapan İbrahim Özdeş, babadan kalma fındık ağaçlarıyla 21 dönüm alanda fındık üretimi yaptıklarını belirterek, dekarda 200-250 kilogram ürün aldıklarını söyledi.

Köylünün çoğunluğunun geçimini fındıkla sağladığını kaydeden Özdeş, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce tırmıkla topluyorduk şimdi fileye döndük. File biraz daha ekonomik geldi bize. İşçi sorunumuz yok, ağaçlarımız zarar görmeden fındığımızı toplamaya çalışıyoruz. Topladığımız fındıkları tüccarlara satıyoruz."