Silivri'de Buğday ve Kanola Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Silivri'de Buğday ve Kanola Hasadı Başladı

Silivri\'de Buğday ve Kanola Hasadı Başladı
03.07.2025 15:32
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İstanbul Silivri'de buğday ve kanola hasadı için tören düzenlendi, üretim ve destek ödemeleri açıklandı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde buğday ve kanola hasadı başladı.

İstanbul'un Silivri ilçesi Gazitepe Mahallesi'nde buğday ve kanola hasadı başladı. Hasat öncesi düzenlenen törene İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Parıldar, Silivri'nin sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de tarımsal üretimde öne çıkan ilçelerinden biri olduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretim planlaması vizyonu doğrultusunda İstanbul'da sürdürülebilir ve stratejik bir üretim modelini hakim kıldıklarını belirten Parıldar, "İlimizde üretim planlamasına dahil edilen buğday, arpa, ayçiçeği, kanola, nohut, kuru fasulye ve yem bitkilerine ait toplam ekiliş alanı 675.828 dekardır. Bu alan, İstanbul'daki toplam işlenen tarım alanı olan 746.139 dekarın yüzde 90,5'ine karşılık gelmektedir. Bu oranın Silivri'de yüzde 96,7 gibi son derece yüksek bir seviyeye ulaştığını gururla ifade ediyorum" dedi.

2024 yılı itibarıyla İstanbul'da 308.967 dekarlık alanda 135.753 ton buğday üretimi yapıldığını belirten Parıldar, bunun yüzde 59'unun, yani yaklaşık 80 bin tonunun Silivri'den sağlandığını açıkladı. Kanola özelinde ise İstanbul'un toplam üretiminin yüzde 75'ini karşılayan Silivri'nin 5 bin 600 tonluk üretimiyle bu alanda da lider olduğunu söyledi. Parıldar, "2025 yılı için kanola ekim alanının İstanbul genelinde yüzde 90 artarak 40.907 dekara ulaşması bekleniyor. Bu artış, çiftçimizin gösterdiği ilginin ve sahadaki emeğin bir yansımasıdır" dedi.

İstanbul'un yüzölçümünün yüzde 16'sını oluşturan yaklaşık 868.850 dekarlık tarım alanının 390.377 dekarının Silivri'de olduğunu belirten Parıldar, ilçenin İstanbul'daki tarla bitkileri üretiminin yüzde 60'ından fazlasını tek başına karşıladığını ifade etti. Tarım destekleri konusuna da değinen Parıldar, "2024 yılı içinde İstanbul genelinde çiftçilerimize toplam 470,5 milyon TL tarımsal destek ödemesi yaptık. Bu tutarın 263,4 milyon TL'si yalnızca Silivri'deki üreticilerimize ulaştırıldı. Bu oran, İstanbul genelindeki tarımsal desteklerin yaklaşık yüzde 60'ına denk geliyor" diye konuştu.

Anız yangınlarıyla mücadelede üreticilere önemli uyarılarda bulunan Parıldar, " Arnavutköy'de iki anız yangınında 237 dekar, Silivri'de ise yaklaşık 100 dekar alanda zarar oluştu. Bu tür olayların önüne geçebilmek için eğitim ve denetim faaliyetlerini artırdık. Üreticilerimize TARSİM sigortası yaptırmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Doğal afetlere karşı alınabilecek en güçlü önlem bu sigorta sistemidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Silivri'de Buğday ve Kanola Hasadı Başladı - Son Dakika

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