Silopi'de Yer Fıstığı Tesisi Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Silopi'de Yer Fıstığı Tesisi Kuruldu

Silopi'de yer fıstığı eleme ve paketleme tesisi açılarak istihdam artırıldı ve üretim hedefleri belirlendi.

20.02.2025 20:02
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Yer fıstığı üretiminde 3'üncü sırada olan Silopi'de eleme ve paketleme tesisi kuruldu

ŞIRNAK - Yaklaşık 100 bin dekar alan üzerinde üretimi yapılan ve Türkiye'nin Yer fıstığı ihtiyacının yüzde 14,73'ünü karşılayan Şırnak'ın Silopi ilçesinde yer fıstığı eleme ve paketleme tesisi kuruldu.

Silopi ilçesinde 30 bin dekar olan yer fıstığı üretim alanının 60 bin dekara, rekoltenin 20 bin tona çıkmasıyla 2020'de Türkiye'deki yer fıstığı üretiminde ilk üç il arasına girmişti. 2021 yılından bu yana da yaklaşık 100 bin dekar alanda üretilen yer fıstığı üretimindeki yerini korumaya devam ediyor.

2024 yılında Türkiye'de 22 ilde toplam 576 bin 419 dekar alanda 246 bin 796 ton üretimi yapılan yer fıstığında Silopi'de bu oran yaklaşık 100 bin dekar alanda 36 bin 353 ton üretim gerçekleştirildi. Yapılan üretim ve kaliteli mahsül ile birlikte Silopi'de yer fıstığı eleme ve paketleme tesisi kuruldu.

Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tesis, ilk etapta 30'u kadın 85 kişiye istihdam sağladı. Uzun vadede tesiste 150 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

İş adamı Senan İdin tarafından kurulan işletmede, günlük 100 ton işleme ve eleme kapasitesine sahip tesiste 2024 yılında 20 bin ton yer fıstığı çeşitli aşamalardan geçtikten sonra satışa sunulduğunu belirten eleme ve paketleme tesisi müdürü Mehmet Salih Üzen, her sene alım kapasitesini arttırmakta olduklarını söyledi. Bu sene hedeflerinin bölgede yetişen ürünün yüzde 50'sini kendi fabrikalarında işleyip buradan tüm Türkiye'ye dağıtmak olduğunu ifade eden Üzen, "Çok yakın zamanda ihracat için katma değer ürünlerimizi çıkarma hedefindeyiz. Özellikle yer fıstığı ezmesi konusunda ciddi adımlar atmaktayız. Fabrikamızda an itibari ile 85 personel çalışmaktadır. Bunların yüzde 30'u kadın istihdamı olarak yer almaktadır. Bu yıl hedefimizde hem çiftçilerimize destek amaçlı Silopi'de yetişen tüm ürünü fabrikamızda işleyerek hem personel istihdamını arttırmak. Bu sayıyı 150-200 personele çıkarmak, hem kadın istihdamı sayısını arttırmak. Fabrika depolama kapasitemiz 20 bin ton ürün alma kapasitemiz var. Günlük 100 ton işleme ve sevk etme kapasitemiz bulunmakta. Sezonda Silopi'de üretilen ürünün tamamını alma kapasitemiz bulunmakta. Aynı anda hem depolama, üretim yaptığımız taktirde bu hedefe ulaşabilmekteyiz" dedi.

Daha önce okul ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve aile ekonomisine katkıda bulunabilmek için il dışına çalışmaya gittiklerini dile getiren personellerden Zeynep Dündar, "Kadınlar için Silopi'de böyle büyük iş adamlarının olması bizim için bir velinimet. Ayaklarımızın üstünde durabilmemiz için böyle adamlara ihtiyacımız var. Senan Bilgin gibi iş adamları. Eskiden okul masraflarını çıkarmak için şehir dışına çalışmaya giderdik. Ama şimdi fırsat ayağımıza geldi. Kendi memleketimizde çalışma imkanları buluyoruz. Bu fırsatlar dahilinde aile bütçemize katkıda bulunmuş oluyoruz. Kendi ayaklarımızın üstünde durmuş oluyoruz" diye konuştu.

Tesisin personel şefi Dahil Hacı ise, tesisin 2 yıldır kurulduğunu, bölgedeki yer fıstığını işleme ve dünyaya tanıtma amacıyla kurulduğunu kaydetti. Tesisin şu anda Türkiye'de en büyük ve kapasiteye sahip yer fıstığı işleme tesisi unvanına sahip olduğu bilgisini veren Hacı, "Mevcut tesisimizde 85 personel çalışmakta. Kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Burada yaklaşık 20-25 civarında kadın personel istihdam ediyoruz. Fabrikanın en büyük amacı Silopi yer fıstığını, 4-5 yıldır çiftçimizin emek sarf ettiği emek harcadığı Silopi yer fıstığı dünyaya ve Türkiye'ye en iyi şekilde tanıtmak ve tüketicinin sofrasına en güzel yer fıstığını ulaştırmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Şırnak, Silopi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Silopi'de Yer Fıstığı Tesisi Kuruldu - Son Dakika

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