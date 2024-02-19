Simav Güney Beldesinde 1000 Dekar Mera Alanında Gübreleme Çalışması Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Simav Güney Beldesinde 1000 Dekar Mera Alanında Gübreleme Çalışması Yapıldı

Simav Güney Beldesinde 1000 Dekar Mera Alanında Gübreleme Çalışması Yapıldı

Kütahya'nın Simav ilçesi Güney Beldesinde mera ıslah çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 1000 dekar mera alanında gübreleme çalışması yapıldığı bildirildi. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli koordinasyonunda mera ıslah çalışmaları çerçevesinde Güney Beldesinde yaklaşık 1000 dekar mera alanına 9 bin 540 kilogram amonyum nitrat gübresi atıldı.

19.02.2024 13:38  Güncelleme: 13:40
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Kütahya'nın Simav ilçesi Güney Beldesinde mera ıslah çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 1000 dekar mera alanında gübreleme çalışması yapıldığı bildirildi.

İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli koordinasyonunda mera ıslah çalışmaları çerçevesinde Güney Beldesinde yaklaşık 1000 dekar mera alanına 9 bin 540 kilogram amonyum nitrat gübresi atıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Kütahya, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Simav Güney Beldesinde 1000 Dekar Mera Alanında Gübreleme Çalışması Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Simav Güney Beldesinde 1000 Dekar Mera Alanında Gübreleme Çalışması Yapıldı - Son Dakika
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