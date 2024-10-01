Simav'da Jeotermal Sondaj Çalışmaları İçin Sözleşme İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Simav'da Jeotermal Sondaj Çalışmaları İçin Sözleşme İmzalandı

Simav\'da Jeotermal Sondaj Çalışmaları İçin Sözleşme İmzalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, jeotermal kaynaklı sera tarımına dayalı organize sanayi bölgesinde 9 adet jeotermal sondaj çalışması için MTA ile sözleşme imzalandı. Açılacak kuyular, seraların ısıtılmasında jeotermal enerji kullanılmasını sağlayacak.

01.10.2024 10:13  Güncelleme: 10:17
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Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 9 adet jeotermal sondaj çalışması için Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Vedat Yanık ve Kütahya Valisi Musa Işın tarafından imzalanan sözleşme ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Simav ilçesinde jeotermal amaçlı toplam 9 adet kuyu açacak. Açılacak kuyular sayesinde, Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki seraların ısıtması jeotermal enerjiden sağlanacak. Projenin altyapısı 2025 yılında tamamlanarak, üretime başlaması hedefleniyor.

"12 ayda 9 adet jeotermal sondaj çalışması gerçekleştirilecek"

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık, törende yaptığı konuşmada, "Bu sözleşmeyi Simav ilçemizin jeotermal potansiyelinin geliştirilmesi adına atılmış önemli bir adım olarak görmekteyiz. MTA olarak önümüzdeki 12 ay içinde, derinlikleri 700 ile 900 metre arasında değişen 7 adet üretim, 2 adet reenjeksiyon amaçlı olmak üzere toplam 9 adet jeotermal sondaj çalışması gerçekleştireceğiz. Bu sondaj çalışması, ülkemizin gıda ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlarken, ekonomik kalkınmamıza da ivme kazandıracaktır" dedi.

"Bin 600 dekarlık bir alan, halkın, çiftçilerin ve üreticilerin hizmetine sunulacak"

Törende konuşan Vali Musa Işın, "İnanıyorum ki Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü kısa bir süre içerisinde 9 kuyumuzu açacaktır. Bu sayede 1600 dekarlık bir alan, halkımızın, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hizmetine sunulacaktır. Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya'da ilk olacak ve ileride buna benzer Organize Sanayi Bölgeleri için uygun yerlerimiz ve jeotermal kaynaklarımız bulunursa, diğer ilçelerimizde de bu çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. Bu projemiz Simav, Kütahya ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sözleşme imza törenine Vali Musa Işın, Milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Simav'da Jeotermal Sondaj Çalışmaları İçin Sözleşme İmzalandı - Son Dakika

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