Simav\'da kesme çiçek üreticileri İBS çalışmaları kapsamında ziyaret edildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İstatistik Bilgi Sistemi (İBS) kapsamında yürütülen 2. Tahmin Dönemi çalışmaları devam ediyor.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçede kesme çiçek üretimi yapan firmalar ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, kesme çiçek üretimine ilişkin mevcut durum ve üretim verileri yerinde incelenerek, İBS kapsamında gerekli bilgi ve veriler derlendi. Yetkililer, tarımsal üretime ilişkin güncel ve doğru verilerin elde edilmesinin, ilçenin tarımsal potansiyelinin ortaya konulması ve geleceğe yönelik planlamaların yapılması açısından önem taşıdığını belirtti.