Simav'da KKYDP ve IPARD-3 Yatırımları Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Simav'da KKYDP ve IPARD-3 Yatırımları Tanıtıldı

Simav\'da KKYDP ve IPARD-3 Yatırımları Tanıtıldı

Simav ilçesinde düzenlenen toplantıda Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından KKYDP ve IPARD-3 yatırımları hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, Simav Kırvadililer Sosyal, Kültürel, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından İl Tarım ve Müdürlüğü ve TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından KKYDP ve IPARD-3 kapsamındaki yatırım konuları ve başvuru süreci anlatıldı.

03.05.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Simav ilçesinde düzenlenen toplantıda Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından KKYDP ve IPARD-3 yatırımları tanıtıldı.

İlçede faaliyet gösteren Simav'ın 1 belde ve 18 köyünden oluşan Simav Kırvadililer Sosyal, Kültürel, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen toplantıda, İl Tarım ve Müdürlüğü ve TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından KKYDP ve IPARD-3 kapsamındaki yatırım konuları ve başvuru süreci hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Simav, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Simav'da KKYDP ve IPARD-3 Yatırımları Tanıtıldı - Son Dakika

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