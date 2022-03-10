Simav'da küçükbaş hayvan üreticilerine 1 milyon 54 bin 585 TL destek ödemesi - Son Dakika
Üye Girişi

Simav'da küçükbaş hayvan üreticilerine 1 milyon 54 bin 585 TL destek ödemesi

10.03.2022 10:23
Simav'da küçükbaş hayvan üreticilerine 1 milyon 54 bin 585 TL destek ödemesi

Kütahya'nın Simav ilçesinde hayvan üreticilerine toplam 34 bin151 küçükbaş hayvan için 1 milyon 54 bin 585 TL destek ödemesi yapılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde hayvan üreticilerine toplam 34 bin151 küçükbaş hayvan için 1 milyon 54 bin 585 TL destek ödemesi yapılacağı bildirildi.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen ve üreticiler için önemli desteklemelerden birisi olarak gösterilen Anaç Koyun, Keçi Desteği ile ilgili listelerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde askıya çıkarıldığını söyledi.

"Anaç koyun başına 30 TL, anaç keçi başına 35 TL destek"

Küçükbaş hayvancılık yapan üreticilere verilen bu desteğin her yıl Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlilerinin yerinde yaptığı tespitlerle oluşturulan listelere göre ödendiğini belirten Tokdemir, "Veteriner Hekim arkadaşlarımız üreticilerimizin ağıllarında aşı ve küpe çalışmaları esnasında küçükbaş hayvanları da tespit ederek bu destekleme listelerini oluşturmaktadır. Bunun neticesinde de anaç koyun keçi birliklerine üye üreticilerimize anaç koyun başına 30 TL, anaç keçi başına ise 35 TL olmak üzere destek verilmektedir" ifadelerini kullandı.

2021 yılı tespitleri neticesinde, şartlara uygun olan Simavlı üreticilerin küçükbaş hayvanları için alacağı destek miktarlarının listeler halinde İlçe Müdürlüğünde askıya çıkarıldığını ifade eden Murat Tokdemir, "Buna göre 2021 yılında 28 bin 140 Koyun, 6 bin 11 Keçi olmak üzere toplam 34 bin 151 Küçükbaş hayvan için 1 Milyon 54 bin 585 TL destek ödenmesi belirttiğimiz askı listesinde yer almaktadır. Üreticilerimizin askı listelerini kontrol ederek yanlış ya da hatalı olduğunu düşündükleri bilgiler için 10 gün içerisinde itiraz edebilirler" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Hisarcık'ta ağır tonajlı araçların ilçe merkezine girişleri yasaklandı Hisarcık'ta ağır tonajlı araçların ilçe merkezine girişleri yasaklandı Eski başkan Halil Çalışkan vefat etti Eski başkan Halil Çalışkan vefat etti

Türk Lirası, Hisarcık, Kütahya, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Simav'da küçükbaş hayvan üreticilerine 1 milyon 54 bin 585 TL destek ödemesi - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Kırklareli'nde yaşandı: Yük treni, işçi servisine çarpınca 27 işçi yaralandı
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
10:12 TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın
10:12 49'luk Samyeli kalça dekolteli elbisesiyle şov yaptı!
10:11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema rekoru
00:25 'Kız kaçırma' kavgası olaylı bitti! Kadın ve çocukların bulunduğu evi ateşe verdiler
09:47 Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor
09:38 Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Hayranlarının tepkisi sert oldu: Ne meraklısın cinselliğe!
09:37 İngiliz ordusunda Ukrayna firarları: Emirlere karşı çıkıp savaşa katılmak üzere kaçtılar
09:35 İsrail Cumhurbaşkanı, Anıtkabir defterine Yahudilerin kutsal kitabı Zebur'dan 'barış' duası yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 10:31:51. #1.12#
SON DAKİKA: Simav'da küçükbaş hayvan üreticilerine 1 milyon 54 bin 585 TL destek ödemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement