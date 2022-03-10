Simav'da küçükbaş hayvan üreticilerine 1 milyon 54 bin 585 TL destek ödemesi - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde hayvan üreticilerine toplam 34 bin151 küçükbaş hayvan için 1 milyon 54 bin 585 TL destek ödemesi yapılacağı bildirildi.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen ve üreticiler için önemli desteklemelerden birisi olarak gösterilen Anaç Koyun, Keçi Desteği ile ilgili listelerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde askıya çıkarıldığını söyledi.

"Anaç koyun başına 30 TL, anaç keçi başına 35 TL destek"

Küçükbaş hayvancılık yapan üreticilere verilen bu desteğin her yıl Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlilerinin yerinde yaptığı tespitlerle oluşturulan listelere göre ödendiğini belirten Tokdemir, "Veteriner Hekim arkadaşlarımız üreticilerimizin ağıllarında aşı ve küpe çalışmaları esnasında küçükbaş hayvanları da tespit ederek bu destekleme listelerini oluşturmaktadır. Bunun neticesinde de anaç koyun keçi birliklerine üye üreticilerimize anaç koyun başına 30 TL, anaç keçi başına ise 35 TL olmak üzere destek verilmektedir" ifadelerini kullandı.

2021 yılı tespitleri neticesinde, şartlara uygun olan Simavlı üreticilerin küçükbaş hayvanları için alacağı destek miktarlarının listeler halinde İlçe Müdürlüğünde askıya çıkarıldığını ifade eden Murat Tokdemir, "Buna göre 2021 yılında 28 bin 140 Koyun, 6 bin 11 Keçi olmak üzere toplam 34 bin 151 Küçükbaş hayvan için 1 Milyon 54 bin 585 TL destek ödenmesi belirttiğimiz askı listesinde yer almaktadır. Üreticilerimizin askı listelerini kontrol ederek yanlış ya da hatalı olduğunu düşündükleri bilgiler için 10 gün içerisinde itiraz edebilirler" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA