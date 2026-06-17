Simav\'da OSB İncelemesi

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapımı süren Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarını yerinde inceleyen Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, projedeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında devam eden ısı merkezi ve jeotermal su depolarında incelemelerde bulunan Karaloğlu, daha sonra jeotermal geçiş güzergahındaki boru hatlarını kontrol etti. Yapımı süren arazi tesviye çalışmalarını da yerinde inceleyen Kaymakam Karaloğlu, OSB mühendislerinden inşaat süreci ve devam eden teknik çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KÜTAHYA