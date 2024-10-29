Simav İlçe Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Simav İlçe Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Simav İlçe Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Kütahya'da, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Bina, İl Özel İdaresi tarafından 70 milyon TL'ye ihale edilerek 1,700 metrekare kullanım alanına sahip olacak şekilde inşa edilecek.

29.10.2024 11:59  Güncelleme: 12:03
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İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yatırım programına alınan Simav İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından 70 milyon TL'ye ihale edilen bina, bin 700 metrekare kullanım alanına sahip olarak inşa edilecek.

Temel atma töreninde konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, "Bugün Simav'da sadece bir değil, iki güzel hizmet için bir araya geldik. Simav İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binamızın temel atma törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda uzun süredir çalışmaları devam eden Organize Tarım Bölgesi'nin arazi tahsislerini de inşallah hep birlikte tamamlamış olacağız" dedi.

Ülke genelinde altyapı ve üst yapı hizmetlerinin büyük ölçüde tamamlandığını belirten Vali Musa Işın, "Kütahya'mızda ve Türkiye genelinde, hastaneler, okullar ve yollar gibi kritik altyapı hizmetleri yenilenmiş durumda" dedi.

"Emniyet güçlerimizle sürekli değerlendirme halindeyiz"

Kütahya'nın güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ve emniyet teşkilatları ile sürekli değerlendirme yaptıklarını ve suç oranlarını titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Vali Işın, "Suçlarda hangi durumdayız, hangi konuda başarılıyız, hangi konuda yol kat etmemiz gerekiyor, bunları rakamlar üzerinden değerlendiriyoruz. Eğer bir aksama ya da gerileme söz konusu olursa, o bölgelere özel önem veriyoruz" dedi.

"Hedefimiz, Kütahya halkının canını, malını ve namusunu korumaktır."

Cezası kesinleşmiş olan kişilerin yakalanmasına yönelik ciddi bir çaba içerisinde olduklarını söyleyen Vali Musa Işın, "Kütahya'da bu konuda hem emniyet hem de jandarma ekiplerimiz, bu şahısların ikamet adreslerini tespit edip adalete teslim etmek için yoğun bir gayret gösteriyor. Hedefimiz, Kütahya halkının canını, malını ve namusunu korumaktır" dedi.

"Trafik kazalarının nedeni, dikkat eksikliği ve şoför hataları"

Son dönemlerde kırsal alanlarda meydana gelen trafik kazalarına da değinen Vali Işın, bu konuda geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Trafik kazalarının nedenlerini araştırdık. Özellikle dikkat eksikliği, şoför hataları ve yaşlı araç kullanımı gibi sebeplerin kazalara yol açtığını tespit ettik. Bu sorunların giderilmesi için gerekli adımları atıyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Musa Işın, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası'nın Simav İlçe Jandarma Komutanlığı'na, Kütahya iline ve halkına hayırlı olmasını dileyerek, "Biz bir huzur kenti olarak yaşamaya devam ediyoruz. Bu huzuru korumak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Hep birlikte ilimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için büyük bir çaba göstereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Simav İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının temel atma törenine, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mücahit Eracar, AK Parti Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Belde Belediye Başkanları, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, il ve ilçe protokol üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Simav İlçe Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı - Son Dakika

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