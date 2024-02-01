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Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. İlçede meyve ağaçlarındaki tuzak kontrolleri yapıldı.

01.02.2024 11:25
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Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede yürütülmekte olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmaları çerçevesinde meyve ağaçlarındaki tuzak kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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