Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları - Son Dakika

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Dev projenin hizmete girmesiyle daha önce feribotla 1,5 saat olan Çanakkale Boğazı'nın geçiş süresi 6 dakika indi. Bir hafta ücretsiz hizmet verecek köprünün geçiş ücreti 200 lira olarak belirlendi.

BİNLERCE PERSONEL ÇALIŞTI

Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez kavuştu. Köprünün yapımı istihdama da büyük katkı sağladı. İnşaat aşamasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

ENLERİN PROJESİ

Dev proje, 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliğini taşıyor.Enlerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

SİMGELER NEYİ TEMSİL EDİYOR

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.