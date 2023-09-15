Simit Sarayı\'nın Üretici Şirketi DMR Unlu Mamuller Halka Arz Edilecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Simit Sarayı'nın da üretici şirketi olan DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Pay başına 10,24 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleşecek halka arzın büyüklüğü 768 milyon lira olacak.

Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği halka arzlara bir yenisi daha ekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) simidi dünyaya sevdiren Simit Sarayı'nın üretici şirketi DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. 1 TL nominal değerli paylar 10,24 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Yapılan açıklamaya göre, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende'nin 110,3 milyon TL olan sermayesinin 185,3 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 75 milyon TL payın satışı yapılacak. DMR Unlu Mamuller'in mevcut ortaklık yapısı ise şöyle: Simit Sarayı A.Ş. yüzde 57,2, Re-Pie Portföy ve Yönetim A.Ş. yüzde 34,06, Pardus GSYO yüzde 4,69, A1 Portföy Yönetim AŞ Expansion Funding GSYF yüzde 4,04.

Yüzde 40'ı halka açılması planlanan DMR Unlu Mamuller'in pay başına belirlenen 10,24 TL fiyat üzerinden şirketin toplam değeri 1 milyar 897 milyon TL, halka arz büyüklüğü de 768 milyon TL olacak.

30 ülkeye ihracat, güçlü finansal yapı

Şirketin ürettiği ürünlerin yüzde 33'ü Simit Sarayı mağazalarında satılıyor. Şirket geri kalan üretimini ise toptan olarak, marketler, oteller ve yurt dışına satıyor. Şirket, ABD, Danimarka, İsrail ve Kanada dahil olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye donuk ürünler ihracatı yapıyor.

DMR Unlu Mamuller, halka arzla ilgili şu açıklamayı yaptı: " Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinden Re-Pie Portföy'ün 2021 yılında şirketimize yüzde 30 oranında ortak olması sonrasında, portföyümüzü ve satış kanallarımızı genişlettik. Simit Sarayı'nın yanı sıra portföyümüzde otel, restoran, kafe ve marketlere yönelik olarak toptan ve perakende satışlar mevcut. Üretici olarak Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerine ihracat yapan güçlü bir yapıya sahibiz. Yaş, gelir seviyesi ve coğrafya fark etmeksizin tüm tüketici segmentlerine erişiyoruz. Halka arzdan sağlanacak kaynak ile başta donuk ürünlerin üretilmesi ve taşınması için makine ve ulaşılması zor pazarlara kolay ürün yetiştirmek için soğuk zincir yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz. Ayrıca, üretim gücümüzü, satış kanallarımızı ve ihracatımızı artırarak güçlü büyümemizi sürdüreceğiz." - İSTANBUL