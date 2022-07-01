Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi - Son Dakika
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Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi

01.07.2022 14:58

Gözler asgari ücrete yapılacak zamma çevrilirken İstanbul'dan simite zam haberi geldi. 4 liradan satılan 100 gramlık simit, bundan böyle 5 liradan satışa sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam yapılması talimatı sonrası toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücretin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM AÇIKLANACAK

Belirlenen rakamı açıklaması için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişken Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.

SİMİT 5 LİRAYA YÜKSELDİ

Gözler açıklanacak asgari ücret zammına çevrilmişken İstanbul'da simite zam geldi. Buna göre, daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit, çatal, açma ve kek bugünden geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi. Konuyla ilgili fiyat tarifesi İstanbul UN-İŞ Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği imzasıyla tüm simitçi esnafına gönderildi.

İstanbul'un en kalabalık yerlerinden Mecidiyeköy'de satış gerçekleştiren simitçi esnafı yeni tarifenin kendilerine ulaştığını söyledi. Esnaf, "Biz henüz fiyatları güncellemedik. Hala simidi 4 liradan satıyoruz. Alım gücünü zorlamamak için şimdilik fiyat artışını yansıtmadık. Ancak bize gönderilen tarifeyi istediğimiz zaman uygulama hakkına sahibiz. En kısa sürede satış rakamını 5 liraya yükselteceğiz" dedi. Bir başka esnaf da şu an simidi 4 liraya sattıklarını, yeni tarifenin kendilerine ulaştığın belirterek, "Dayanabildiğimiz kadar bekleyeceğiz. Şimdilik zam yapmayacağız" dedi.

UN VE SUSAM FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Eminönü'nde simit satan esnaf ise fırıncıların un ve susam fiyatlarındaki artıştan şikayet ettiğini söyledi. Yaşanan artış nedeniyle simit fiyatına zam yapıldığını kaydeden esnaf, "Bir çuval un için 600 lira isteniyor. Bu durumda bazı fırınlar maliyeti gerçekçe göstererek simit bile üretmiyordu. Fiyatın 5 liraya çıkmasının ardından biz de simidi rahatlıkla fırınlardan alabileceğiz" diye konuştu.

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Asgari Ücret, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi - Son Dakika
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