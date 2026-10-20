Şimşek, fon soruşturmasında birlikte hareket edenlerin mal varlığına başvurulacak dedi

Şimşek, fon soruşturmasında birlikte hareket edenlerin mal varlığına başvurulacak dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, fon soruşturmasında birlikte hareket edenlerin kişisel mal varlıklarına başvurulacağını açıkladı. Bu açıklama, soruşturmada birlikte hareket edenlerin kişisel mal varlıklarının da hedef alınabileceğini gösteriyor.
Bakan Şimşek: "(Fon soruşturması) Birlikte hareket edenlerin kişisel mal varlıklarına başvurulacak."
Kaynak: İHA
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