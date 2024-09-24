Sincan Belediyesi Kendi Mobilyalarını Üretiyor

Ekonomi

Ankara'nın Sincan Belediyesi, ilçede ihtiyaç duyulan mobilyaları belediyenin üretim noktalarında karşılıyor.

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alanların bakım çalışmalarını itina ile yapıp ilçeyi güzelleştirirken, bir taraftan da Sincan'ın ihtiyacı olan bank ve kamelyaları kendi imkanlarıyla üretiyor. Mobilyalar ihtiyaç olan sosyal yaşam alanlarında kullanılmak üzere bin bir emekle yapılıyor. Atölyeye gelen ham kereste önce yarı mamül ve mamül haline getiriliyor, kullanılan ahşap malzemeler her türlü hava koşullarına dayanıklı seçiliyor. 20 kişilik ekip bank ve kamelya yapımı için bütün güvenlik önlemlerini alarak üretime başlıyor. Borular bükülüyor, kaynak makinasında birleştiriliyor ve boyanıyor. Üretimi tamamlanan, bank ve kamelyalar vatandaşların hizmetine sunulmak üzere gerekli yerlere götürülerek montajı gerçekleştiriliyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, verilen hizmete ilişkin sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Sincanlılar için üretiyor, Sincan için çalışıyoruz. Sosyal yaşam alanlarında yer alan tüm kent mobilyalarının üretimi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce yapılıyor ve hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor." - ANKARA