Ekonomi

Sındırgı, kornişon ve domates üretiminde öncü konuma yükseldi

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sulu tarım alanlarının çoğalması ile birlikte ekonomik kazancı yüksek tarım ürünlerinin yetişmesini sağlıyor.

Özellikle kornişon salatalık, kapya biber ve domates gibi ürünler ile tarım sektöründe önemli bir merkez haline geliyor. Bu ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği, bölge halkının yanı sıra dışarıdan gelenleri de cezbediyor.

Sulama göleti sayısı 58'e yükseldi

DSİ işbirliği ile ilçeye kazandırılan büyük göletlerin yanı sıra Türkiye'ye örnek olacak bir proje ile Sındırgı Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kırsal mahallelere sulama göletleri kazandırıldı. 2014 yılından bu yana yapılan 57 sulama göleti ile tarım alanında rekoltenin artması sağlandı.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın başlattığı her mahalleye sulama göleti projesiyle, tarıma destek vermek ve üretimi teşvik etmek amacıyla Sındırgı'da sulu tarım alanları genişletildi. Yapılan yeni göletlerin yanı sıra tarımsal sulama altyapısı güçlendirildi. Bu sayede coğrafi işareti Sındırgı'ya ait kornişon salatalık üretiminde Türkiye genelinden en üst sıraya yükselmesi sağlandı. Özellikle Yaylabayır, Yüreğil gibi kırsal mahallelerde kornişon ve biberiye üretimi arttı. Ekonomik kazancı yüksek ürünlerin yetişmesi şehirlerden köylere dönüşe de katkı sağladı.

Yüreğil kırsal mahallesinde yapılan 14 göletin yanı sıra mahalle halkının en büyük hayali olan SİNDEL göleti için de çalışmalar başladı. Projesi tamamlanan gölet yapımı için ödenek aktarımı gerçekleştirilerek ihaleyi alan firma gölet yapımı için hazırlıklarına başladı. Sındırgı ovası kapalı sistem sulamaya geçiş için de projelendirme çalışmaları tamamlandı. BASKİ marifeti ile mevcut sulama kanallarında yapılan çalışmalar da su israfının önüne geçerek, sulama süresinin uzatılması hedefleniyor.

Özellikle kornişon salatalık, domates gibi ürünlerin ciddi manada ekimin yapıldığını belirten Başkan Yavaş "Sulama imkanlarının arttırılması ve ekonomik kazancı yüksek ürünlerin yetiştirilmesi halkın özellikle dışarıdan Sındırgıya gelmesi için bir sebep oluyor. Bizlerde üretimi teşvik etmek ve tarıma destek vermek için Sındırgı'da geliştirdiğimiz bir projeyle sulu tarımı büyütmüş olduk. 50' den fazla göleti ilçemize kazandırdık. Bundan dolayı büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz' a sonsuz teşekkür ediyorum. Birlikte sadece alet, edevat kullanarak, iş makinalarıyla beraber güzel bir projeyi hayat buldurmuş olduk ve bu şekilde de yıllar boyunca da sürecek Devlet Su İşleri projesi hemen böyle 1 ayda 2 ayda bitmiş bir projeye dönüştü. Halkımız için çok önemli bir gelir kaynağına dönüşmüş oldu. Bu konuda da büyükşehir olmanın bize verdiği en büyük avantajdı, ben başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Tarıma her alanda yaptığımız projelerimizle destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kurak araziler göletler sayesinde verimli topraklara dönüştü

Yağmur suyunun birikmesi ve belirli su kaynaklarının toplanması ile iş makineleri yardımı ile uygun bölgelerde oluşturulan göletler kurak arazilerin sulanmasına imkan sağladı. Göletler sayesinde bölge halkının ekonomik kazancı da arttı.

Türkiye'yi doyuran şehir Balıkesir'de tarımın gelişmesi için birçok projeye imza attıklarını ve çiftçilerin her alanda yanlarında olduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz " Şu arkada görmüş olduğunuz su birikintisi doğal akan suyun, yağmurun birikmesi için biraz müdahale edilerek nimete dönüştürüldü. Katma değeri yüksek ekimlere dönüşmesi yani sulu tarıma dönüşmesi için yapılan bir proje. Ben Ekrem başkanımızı tebrik ediyorum. İş makinesi lazım, biraz mühendis lazım, biraz diyalog lazım, yazışma lazım. Bunların hepsini kısa bir sürede yapıp Sındırgı bölgesinde elliye yakın bu şekilde göletler oluşturarak sulanma zamanında sulu tarım yapılması için yetişecek ürünlere zamanında can suyu oldu. Yaklaşık 1000 dönüme yakın arazi burada birikmiş sudan kontrollü bir şekilde tamamen köylülerin kendi içindeki anlaşmasıyla üretime dönüştürüyor. Ben tebrik ediyorum. Önceden tütün ekiliyordu, topraklar boz kalmıştı. Ama bu su sayesinde sulu tarıma dönüştü. Başkanım ve ekibini tebrik ediyoruz. Balıkesir'i tarım alanında bir numara yapmak için çiftçimizin her alanda yanındayız" dedi.