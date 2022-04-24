Sınırda çeltik tarlaları hazırlanmaya başlardı - Son Dakika
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Sınırda çeltik tarlaları hazırlanmaya başlardı

24.04.2022 17:52
Sınırda çeltik tarlaları hazırlanmaya başlardı

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çiftçiler, çeltik tarlalarını hazırlamaya başladı.

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çiftçiler, çeltik tarlalarını hazırlamaya başladı.

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde çiftçiler, çeltik tarlalarını hazırlamaya başladı. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin çalıştırılamadığı tarlalar, imece usulü katırların desteği ekiliyor. Taş evleri, susamdan yapılan tahini, narı ve üzümü ile ünlü Çukurca'da çeltik de üretiliyor. Hakkari merkeze yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 11 bin nüfuslu Çukurca'daki çeltik üretimi ise geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda dayanışman usulü ekiliyor. Geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girip, toprağı birlikte sürerek, bazen katı bazen de insan gücü ile küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor. Çukurcalı çiftçiler, "Çukurca pirincinin doğal ve sağlıklıdır. Çeltik tarlalarında bazen imece usulü çalışıyoruz. Türkiye'nin en iyi çeltiği ilçemizde üretiliyor. Bu gelenek çok eskilere dayanan bir gelenek. Bu geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştular. - HAKKARİ

Sınırda çeltik tarlaları hazırlanmaya başlardı
Sınırda çeltik tarlaları hazırlanmaya başlardı
Sınırda çeltik tarlaları hazırlanmaya başlardı
Sınırda çeltik tarlaları hazırlanmaya başlardı

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Hakkari, Çeltik, Tarım, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sınırda çeltik tarlaları hazırlanmaya başlardı - Son Dakika


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