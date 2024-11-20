Sinop'a 76.5 Milyon TL Hibe ve 7 Milyon TL Kredi Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'a 76.5 Milyon TL Hibe ve 7 Milyon TL Kredi Desteği

Sinop\'a 76.5 Milyon TL Hibe ve 7 Milyon TL Kredi Desteği

Sinop heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Görüşmelerde, Sinop'a toplamda 76.5 milyon TL hibe ve 7 milyon TL kredi desteği sağlanacağı açıklandı. Yatırımlar, kentsel altyapı ihtiyaçları ve Sinop Kent Meydanı Projesi’nde ele alındı.

20.11.2024 14:46  Güncelleme: 14:47
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Sinop heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Görüşmelerde, Sinop'a 76.5 milyon TL hibe ve 7 milyon TL kredi desteği sağlanacağı açıklandı.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Salih Livaoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Sinop Kent Meydanı Projesi başta olmak üzere, il genelindeki kentsel altyapı ihtiyaçları ve yatırımlar ele alındı. Görüşmelerin ardından AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Bakan Kurum'un Sinop'a yönelik sağladığı destekleri duyurdu.

Sinop'a yatırım müjdesi

Bakanlık tarafından Sinop ve ilçelerine çeşitli alanlarda sağlanan destekler şu şekilde açıklandı:

Türkeli: İlaçlama makinesi için 1,5 milyon TL hibe, semi treyler için 8,5 milyon TL hibe, sokak aydınlatma ve kaldırımlar için 6 milyon TL hibe, mesire alanı için 3 milyon TL hibe.

Erfelek: 1 adet çöp kamyonu, sokak ve kaldırımlar için 3 milyon TL hibe, afet için 6 milyon TL hibe, 7 milyon TL kredi desteği.

Durağan: Beko loder için 4,5 milyon TL hibe, şehir içi parke çalışması için 9 milyon TL hibe, küçük sanayi sitesi için 5 milyon TL hibe.

Dikmen: 1 adet kepçe, sokak ve kaldırımlar için 2 milyon TL hibe, sosyal tesis için 2 milyon TL hibe, 50 adet çöp konteyneri.

Sinop İl Özel İdaresi: Nisi Göleti için 10 milyon TL hibe, kalekonduların kamulaştırılması için 16 milyon TL hibe, 2 adet çöp kamyonu, 1 adet greyder, 1 adet vidanjör ve 400 çöp konteyneri.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, yaptığı paylaşımda, Sinop'a verilen desteklerden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Sinop'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyaretin Sinop'un kentsel gelişimi açısından önemli bir adım olduğu ve projelerin hayata geçirilmesiyle bölgeye büyük katkılar sağlayacağı belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Murat Kurum, Politika, Ekonomi, Çevre, sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'a 76.5 Milyon TL Hibe ve 7 Milyon TL Kredi Desteği - Son Dakika

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