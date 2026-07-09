Eski cezaevi üretim üssüne dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski cezaevi üretim üssüne dönüşüyor

Eski cezaevi üretim üssüne dönüşüyor
09.07.2026 10:37  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Durağan ilçesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan eski cezaevi binası, 30 milyon liralık yatırımla modern bir tekstil üretim merkezine dönüştürülüyor. Proje ile en az 100 kişiye istihdam sağlanması ve göçün azaltılması hedefleniyor.

Sinop'un Durağan ilçesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan eski cezaevi binası, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle modern bir tekstil üretim merkezine dönüştürülüyor. Yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek proje sayesinde en az 100 kişiye istihdam sağlanması, ilçeye özel sektör yatırımlarının çekilmesi ve göçün azaltılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü Çalışan ve Üreten Gençler Programı çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen proje ile Durağan ilçesinde üretim kapasitesini artıracak stratejik bir yatırım hayata geçiriliyor. Durağan Belediyesi tarafından uygulanacak proje ile ilçede uzun yıllardır kullanılmayan eski cezaevi binası ekonomiye kazandırılacak. Proje kapsamında yaklaşık bin 100 metrekare kapalı alana sahip modern bir tekstil üretim tesisi kurularak, en az 100 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Teknik altyapısı tamamlanarak üretime hazır hale getirilecek tesis, ihale süreçlerinin ardından özel sektör yatırımcılarının işletmesine sunulacak.

Atıl binalar Sinop ekonomisine güç verecek

Sinop Valiliğinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninde projenin protokol sözleşmesi Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ile KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan tarafından imzalandı. Vali Özarslan, uzun yıllardır atıl durumda bulunan kamu binasının yaklaşık 30 milyon TL yatırımla modern bir üretim tesisine dönüştürüleceğini belirterek, bin 100 metrekare kapalı alana sahip tesisin teknik altyapısıyla birlikte özel sektör yatırımcılarının hizmetine sunulacağını söyledi. Projeyle en az 100 kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını ifade eden Vali Özarslan, özellikle kadınlar ve gençler için yeni iş imkanları oluşturacak yatırımın üretim kapasitesini artıracağını, özel sektör yatırımlarını teşvik edeceğini ve göçün azaltılmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Üreten, istihdam oluşturan ve büyüyen bir Durağan hedefi doğrultusunda hayata geçirilen bu yatırımın ilçemize ve Sinop'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Durağan'da ekonomi yeniden canlanıyor

KUZKA Genel Sekreteri Eraslan da, Durağan ilçesinde sanayi işletmelerinin yetersiz olması nedeniyle yaşanan istihdam sorununun projenin hayata geçirilmesiyle ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini açıklayarak, "İlçede yıllardır atıl durumda bulunan eski cezaevi binasını proje ile tekstil üretim tesisine dönüştürerek, ilçe ekonomisine kazandırmış olacağız. Böylece ilçede uzun süredir hissedilen sanayi yatırımı eksikliği giderilerek, ilçenin üretim altyapısı güçlendirilmiş olacak. Yaklaşık bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin teknik altyapısı tamamlanarak, fason üretime hazır halde uygun bir yatırımcıya tahsis edilecek. Fason üretim modeliyle faaliyet gösterecek tesiste başta kadınlar ve gençler olmak üzere en az 100 kişiye doğrudan istihdam oluşturulacak. Bu da ilçemizde genç nüfusun üretime katılması ve büyükşehirlere yönelik göçün azaltılmasında önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Sözleşme imza töreninin ardından Başkan Ermiş ve Genel Sekreter Eraslan, projenin uygulanacağı eski cezaevi binasında incelemelerde bulundu. Bina hakkında bilgiler veren Başkan Ermiş, yıllardır atıl vaziyette bekleyen cezaevi binasının ekonomiye kazandırılarak, ilçeye hayat vereceğini söyledi.

Kamu-özel sektör iş birliği modeliyle yaklaşık 15 ayda tamamlanması planlanan proje, kamu kaynaklarının üretime dönüştürülmesi, özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi ve ilçede sürdürülebilir bir sanayi ekosisteminin gelişimine katkı sağlaması bakımından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın üretim odaklı kalkınma anlayışının önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Durağan, Cezaevi, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eski cezaevi üretim üssüne dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: “Fal bakacağım“ Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: "Fal bakacağım"
40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı 40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir’e yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir'e yoğun ilgi
Beştepe’de tarihi anlar Trump, Ankara Garnizon Komutanı’na asker selamı verdi Beştepe'de tarihi anlar! Trump, Ankara Garnizon Komutanı'na asker selamı verdi
Nebahat Çehre tatil sezonunu açtı Siyah mayosuyla güneşin tadını çıkardı Nebahat Çehre tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla güneşin tadını çıkardı
Doç. Dr. Faik Tanrıkulu: Trump, Türkiye’nin dönüşen gücünün farkında Doç. Dr. Faik Tanrıkulu: Trump, Türkiye'nin dönüşen gücünün farkında

10:49
NATO Zirvesi’nde tarihi adım Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
NATO Zirvesi'nde tarihi adım! Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
09:08
Bukele’den tarihe geçen operasyon 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
07:38
Meloni’nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
07:21
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı! Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 11:12:03. #7.12#
SON DAKİKA: Eski cezaevi üretim üssüne dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.