Sinop\'ta Bilim Kafe Etkinliği

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen Bilim Kafe etkinliklerinden biri de Sinop'ta yapıldı. Prof. Dr. Sabri Bilgin, Karadeniz'de iklim değişikliğinin balıkçılığa etkilerini paylaştı.

Sinop Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından organize edilen etkinliğe, Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sabri Bilgin konuşmacı olarak katıldı. Bilgin, "Karadeniz Havzasında İklim Değişikliği ve Balıkçılık" başlıklı sunumunda, iklim değişikliğinin bölgesel balıkçılığa etkilerini ve üniversitenin bu alanda yürüttüğü bilimsel çalışmaları katılımcılara aktardı.

Etkinlikte ayrıca, denizlerde balık yetiştiriciliği yapmak isteyen girişimciler için yumurtadan pazara kadar olan süreçte karşılaşabilecekleri aşamalar, tesis kurulum adımları ve gerekli altyapı hakkında bilgilendirme yapıldı. Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Etkinliğe fakülte dekanları, kamu kurum temsilcileri, su ürünleri kooperatif başkanları, balıkçılar, akademik ve idari personel ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP