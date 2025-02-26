Sinop'ta Bol Kefal Satışta - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta Bol Kefal Satışta

Sinop\'ta Bol Kefal Satışta

Sinop'ta soğuk suyla birlikte bol miktarda kefal avlanarak 200 lira fiyatla tezgahlarda yer aldı.

26.02.2025 13:34
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Sinop'ta avlanan bol miktarda kefal tezgahtaki yerini aldı. Vitamin deposu kefal Sinop'taki tezgahta 200 liradan satışa sunuldu.

Sinop'ta balıkçı ağlarına takılan kefal balık satıcılarını sevindirdi. Uzun bir süredir yüksek miktarda kefal avlayamayan balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla birlikte bolca kefal yakalamaya başladı. Balık satıcısı Güven Karabulut, kefalin deniz suyunun soğumasıyla ortaya çıktığını belirterek, "Kefal soğuk suyu çok seven bir balık deniz suyundaki soğuma kefalin ortaya çıkması için uygun bir ortam. Şükür balıkçılarımız güzel bir av ile döndüler. Şuan tezgahlarımızda kilosu 200-250 liradan satışa sunduk. Kefaller şu an da oldukça yağlı, içi temiz bu balık yol balığı dediğimiz bir balık. Yol balığının anlamı şu bu balık her zaman serin ve temiz sulara doğru hareket eder. Kirli suları asla bilmez. Bu yüzden bu balık her zaman temiz ve yağlı olur. Lezzetli bir balıktır her türlü pişirilir fakat ızgara da çok daha güzel olur" dedi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Denizcilik, Ekonomi, Yaşam, sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Bol Kefal Satışta - Son Dakika

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