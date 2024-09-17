Sinop'ta Gıda Denetimlerine Devam - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta Gıda Denetimlerine Devam

Sinop\'ta Gıda Denetimlerine Devam

Sinop'ta 8 ayda 2 bin 415 gıda denetimi yapıldı, 29 işletmeye 2.9 milyon lira ceza kesildi.

17.09.2024 13:59
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Sinop'ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri tarafından yılın ilk 8 ayında 2 bin 415 gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen 29 işletmeye toplamda 2 milyon 922 bin lira ceza kesildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri tarafından, 2024 yılının ilk 8 ayında, 2 bin 415 gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen 29 işletmeye yaptırımda bulunuldu. Bu işletmelere 2 milyon 922 bin lira ceza işlemi uygulandı. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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