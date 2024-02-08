Sinop\'ta yaşayan Veli Gör, ilkokulda istiridye mantarı üretimi yapıyor

Ekonomi

Sinop'ta yaşayan Veli Gör (56), öğrencisi olduğu ilkokulda istiridye mantarı üretimi yapıyor.

Sinop Merkez Mertoğlu köyünde yaşayan Veli Gör, köydeki atıl okul binasında mantar üretime başladı. Kapasitesini gün geçtikçe arttıran Gör, ayda 3 ton istiridye mantarı üretiyor. Okulun bir sınıfında istiridye mantarı üretimi yaptığını belirten Gör, "Öncelikle kompostumu hazırlıyorum. Hazırlığımı yaparken ham maddemiz saman, özellikle gürgen talaşını, buğday kepeği, mısır soma ve kireç kullanıyorum. Karışımını herkes kaynatarak yapar, ben özel bir şekilde 80 derecede yapıyorum. Devamında üretim odasına geçiyorum. Yaklaşık dört ay sürüyor bu süreç. Sürekli devir daim yapıyorum. Ortaya çıkan üründen gerçekten memnunun. Bütün köy halkı bu mantarı yiyor" dedi.

Son olarak Gör, büyümek ve daha iyisini elde etmek için sürekli çabalayacağını söyledi. - SİNOP