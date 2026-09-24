Sinop Türkeli\'de yeni trafo merkezi 250 milyon TL yatırımla bugün devreye giriyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde 250 milyon TL yatırımla tamamlanan yeni trafo merkezi hizmete giriyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkeli'de yapımı tamamlanan yeni trafo merkezinin bugün faaliyete gireceğini duyurdu. Maviş, Türkeli'nin yıllardır Çatalzeytin ve Ayancık hatları üzerinden elektrik aldığını, özellikle zorlu kış şartlarında ilçede zaman zaman elektrik kesintileri yaşandığını belirtti. Yeni trafo merkezinin doğrudan Türkeli'yi besleyeceğini ifade eden Maviş, yatırım bedelinin 250 milyon TL olduğunu açıkladı.

Maviş paylaşımında, ilçenin kronik sorunlarından birinin çözüme kavuşacağını belirterek, yeni trafo merkezinin bugün saat 14.00 itibarıyla hizmete alınacağını bildirdi.

Trafo merkezinin devreye girmesiyle Türkeli'nin elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve özellikle kış aylarında yaşanan kesintilerin azaltılması hedefleniyor.