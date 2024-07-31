Sinop'un 2024 Haziran ayı ithalatı yüzde 69,6 arttı

Ekonomi

Sinop'un 2024 yılı Haziran ayındaki ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2024 haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre Sinop'ta ihracat geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 16,5 azaldı. 2024 yılı Haziran ayında Sinop'tan yapılan ihracat 2 milyon 412 bin dolar olarak açıklandı. Haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azaldığı görüldü.

Sinop'un 2024 yılı Haziran ayındaki ithalatı ise 991 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,6 arttı. Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Sinop'ta yüzde 243,4 oldu.

Haziran ayında Sinop'tan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 877 bin dolar ile çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı ürün grubu bulunmakta. Bu ürün grubunu 328 bin dolar ile mobilya imalatı ve 286 bin dolar ile tarım ve ormancılık makineleri imalatı ürün grubu takip etti. Haziran ayında Sinop'tan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 38 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.

İthalat ise 48 farklı ürün grubunda yapıldı. İthalatta ilk üç sırada 273 bin dolar ile motorlu kara taşıtlarının imalatı ürün grubu, 254 bin dolar ile motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı ürün grubu ve 143 bin dolar ile motor ve türbin imalatı ürün grubu yer aldı.

İhracatta ilk sırada Almanya, ithalatta ilk sırada Çin yer aldı. - SİNOP