Sırbistan'dan Türk Yatırımcılara Fırsat

Ekonomi

Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic, Sırbistan'ın gelecek 5-6 yılda 3,5 gigavatlık yenilenebilir enerji projesi hayata geçirmeyi planladığını ve Türk yatırımcılar için bunun büyük bir fırsat olduğunu bildirdi.

Handanovic, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlediği İstanbul Energy Forum'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Enerji güvenliği ve enerji dönüşümü için daha fazla bölgesel entegrasyona ve işbirliğine ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Handanovic, Sırbistan'ın 2015'te Paris Anlaşması ile iklim hedefleri belirlediğini anımsattı.

Handanovic, Sırbistan'ın karbon nötr hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık vereceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sırbistan'ın gelecek 5-6 yılda 3,5 gigavatlık yenilenebilir enerji projesi hayata geçirmeyi planlıyor, bu durum Türk enerji yatırımcıları için de büyük bir fırsat. Sırbistan enerji piyasasında halihazırda faaliyet gösteren Türkiye'den güçlü şirketler bulunuyor. Onları ülkemizde ağırlamaktan memnunuz. Sırbistan'ın yenilenebilir enerji hedefini başarması kolay değil ve bölgesel ortaklarımızdan da çok fazla desteğe ihtiyacımız olacak. Türkiye'yi, yenilenebilir enerjiyi büyük oranda sistemine entegre etmiş bir ülke olarak görüyorum. Sırp pazarında Türk şirketlerinin bulunduğunu biliyoruz."

-"Türk şirketlerin HES'lerin rehabilitasyonunda katkısı olabilir"

Türk şirketlerin özellikle hidroelektrik sektöründe de güçlü olduğunu vurgulayan Handanovic, "Geri dönüşümlü Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) yapmayı planlıyoruz. Bu doğal bir enerji deposu. Elbette Türk şirketlerinin bu süreçte ve mevcut HES'lerimizin rehabilitasyonunda katkısı olabilir." dedi.

Jeopolitik belirsizlikler, gerginlikler ve çatışmaların olduğu bir ortamda enerji konularının sorgulandığına dikkati çeken Handanovic, "Bu konuları konuşmamız, çözüm bulmamız lazım. Vatandaşlarımıza daha güvenli enerji tedariki sağlamak için zorlukların üstesinden gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.