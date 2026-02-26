Sirkeci-Kazlıçeşme Hattında 8 Milyon Yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile hizmete alındığı günden beri 8 milyon 56 bin 569 kişinin yolculuk ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu hatta ilişkin bilgi verdi.

İstanbul'un tarihi merkezlerinden geçen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın, 26 Şubat 2024'te hizmete alındığını anımsatan Uraloğlu, "Marmaray ile entegre olan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, açıldığı günden bu yana 8 milyon 56 bin 569 kişiye hizmet verdi. Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme olmak üzere 8 istasyonu kapsayan hattımız, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını yansıtan bir güzergahta yer almasıyla turizme de önemli katkı sunuyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 8,3 kilometrelik hattın inşasında tarihi surlar ve diğer kültürel miras alanlarının korunduğunu, modern ulaşımla tarihi dokunun uyumunun sağlandığını aktardı.

Günde 83 sefer yapılıyor

Sirkeci-Kazlıçeşme güzergahında günde 83 seferle sabah saat 06.00'dan gece 23.00'e kadar 25 dakikalık aralıklarla hizmet verildiğini bildiren Uraloğlu, "Seyahat süresi Sirkeci-Kazlıçeşme için 17 dakika, Kazlıçeşme-Sirkeci için 25 dakika. Hat, sefer başına 1637 yolcu kapasitesine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, proje alanının 215 bin metrekare olduğunu ve bu alanın 92 bin 450 metrekaresini demir yolu ulaşımı için kullandıklarını belirterek, geri kalan 122 bin 550 metrekareyi ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme ve rekreasyon alanları olarak düzenlediklerini ifade etti.

Bu kısmı vatandaşların yaya olarak kullanımına açarak İstanbul'a şehrin tam kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yaya ve kara yolu alt geçitlerini de rehabilite ettik. Yani projemizle insanımızın yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdik."