Şırnak Belediyesinden ailelere 56 bin lira destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında Şırnak'ta dikkat çeken bir sosyal destek programı hayata geçirildi. Şırnak Belediyesi, kent merkezinde yaşayan ve 10 ve üzeri çocuğa sahip ailelere tek seferlik 56 bin lira maddi destek vereceğini duyurdu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmek ve büyük bir aileyi fedakarlıkla ayakta tutan ailelere destek olmak amacıyla programın başlatıldığı belirtildi. Sosyal dayanışmayı artırmayı hedefleyen destek kapsamında, büyük ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Destekten yararlanmak isteyen aileler için başvuruların başladığı bildirildi. Başvuruların, Şırnak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi üzerinden yapılacağı ifade edildi. Başvuru sırasında vatandaşlardan başvuru formu, nüfus cüzdanı sureti, aile kayıt örneği, tarihçeli yerleşim yeri belgesi ve IBAN bilgisi talep ediliyor. Gerekli şartları taşıyan ailelerin evraklarıyla birlikte belediyeye başvurarak destekten faydalanabileceği belirtildi.

Şırnak Belediyesi yetkilileri, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik sosyal projelerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini vurgulayarak, verilen desteğin hem ekonomik hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. - ŞIRNAK