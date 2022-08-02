700 ton baldan 150 milyon lira gelir hedefleniyor

Şırnak'ta arıcılar birliğinin verilerine göre il genelinde binlerce arıcıdan 700 ton bal üretimi bekleniyor.

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuşan bölgelerde, hayvancılığın yanı sıra arıcılık faaliyetleri de arttı. İl genelinde arıcılık yapan yüzlerce arıcı, serbest edilen yaylalara giderek arıcılık faaliyetlerine başladı. Hayata geçen projeler sayesinde yüzlerce vatandaş arıcı oldu. Öte yandan, ülkenin dört bir yanından gelen arıcılar, Şırnak yaylalarına çıktı. 4 ay boyunca yaylalarda kalan arıcıların bal hasadının bu yıl artacağı ve 700 ton bal üretimi yapılacağı kaydedildi.

Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan, il genelinde yüzlerce arıcının serbest edilen yaylalara çıktığını söyledi. Aşan, "Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde arıcılık faaliyetleri çok yüksek. Hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde birçok vatandaşımız arı sahibi oldu. Kalkınma ajanslarının destekleriyle çalışmalarımız var. Birlik ve kurum olarak arıcılarımızın yanındayız. Beytüşşebap'taki bal tamamen organik baldır. İlimiz genelinde 700 ton bal üretimin yapılmasını bekliyoruz. 700 tonun 500 tonu Beytüşşebap yaylalarından geliyor. Güvenlik güçlerinin bölgede sağladığı huzur sayesinde arıcılarımızın çıkamadığı bölgelere bu yıl gidebildiler, bu da demek oluyor ki verim daha çok artıyor. Hem bölge hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunacak olan arıcılık faaliyetlerinin her geçen gün hız kazanacağını söyleyebilirim. Bu anlamda bize her türlü desteğini sunan devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

(Hazım Gökçe - Serdar Gükçe - İHA)